सर्दी के मौसम में अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये प्रभावी सुझाव
क्या है खबर?
बर्फीले इलाकों और कड़ाके की ठंड वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों को दिल की बीमारियों का ज्यादा खतरा रहता है। जब तापमान गिरता है तो शरीर गर्मी के नुकसान को रोकने के लिए खून की नसों को सिकोड़ देता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल तक कम ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। ऐसे में दिल का कार्य बढ़ जाता है और उस पर दबाव पड़ता है। सर्दियों में दिल को इस तरह स्वस्थ बनाए रखें।
#1
सही भोजन लें
सर्दियों में दिल को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको पौष्टिक डाइट अपनानी चाहिए। खान-पान के लिए जैतून या नारियल जैसे स्वस्थ तलों का उपयोग करें, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। ओमेगा-3 युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी बढ़ाएं, जिनकी मदद से ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। अपने भोजन में फाइबर की मात्रा भी बढ़ाएं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करके ब्लड शुगर को भी स्थिर रखता है।
#2
सक्रीय रहें
ठंड के मौसम में भी आपको शारीरिक गतिविधियां करनी होंगी, ताकि दिल का स्वास्थ्य दुरुस्त रह सके। एक्सरसाइज करने से रक्त संचार बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा, वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी और सूजन भी कम होगी। जब धूप निकले तो सैर पर निकल जाएं या कुछ देर योग कर लें। ज्यादा ठंडे दिनों पर घर के अंदर ही वर्कआउट करें, जिसमें कार्डिओ और वेट ट्रेनिंग का संयोजन शामिल हो। हफ्ते में एक दिन आप ब्रेक ले सकते हैं।
#3
नींद पूरी करें
सर्दियों में रूटीन बदल जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। हालांकि, दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना 8 घंटे की नींद जरूरी है। हर दिन एक निर्धारित समय पर सो जाएं और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। इससे चयापचय मजबूत रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और दिल के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। नींद पूरी होने से तनाव भी नहीं होगा, जो हृदय रोग का एक बड़ा कारण होता है।
#4
जांच करवाते रहें
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप स्वस्थ हैं, आपको समय-समय पर अपनी स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। इससे बीमारियों का पता पहले ही चल सकता है और समय पर आपका इलाज हो सकता है। जांच के बाद डॉक्टर आपको सही उपचार और दवाइयां बताएंगे, जिन्हें लेकर आप बिलकुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको सीने में दर्द या घबराहट जैसे लक्षण महसूस हों तो बिना देरी किए डॉक्टर से परामर्श करें।