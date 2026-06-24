रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम टिक्का को घर पर बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका

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मशरूम को मसालेदार बनाएं

मशरूम टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मशरूम को दही और मसालों के मिश्रण में भिगोना होता है। इसके लिए एक बर्तन में दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण में मशरूम को अच्छी तरह से मिलाएं ताकि सभी मशरूम पर मसाले अच्छी तरह से लग जाएं। इसे कम से कम 2-3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दें ताकि मसाले अच्छे से अंदर तक पहुंच जाएं।