रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम टिक्का को घर पर बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका
क्या है खबर?
मशरूम टिक्का एक ऐसा व्यंजन है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे बनाने के लिए मशरूम को मसालों और दही के मिश्रण में भिगोया जाता है, फिर इसे तंदूर या ओवन में पकाया जाता है। यह व्यंजन पार्टी या विशेष अवसरों पर परोसने के लिए एकदम सही है। आइए रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम टिक्का बनाने का आसान तरीका जानते हैं।
#1
मशरूम का सही चयन करें
मशरूम टिक्का के लिए ताजे और बड़े मशरूम चुनना जरूरी है। ऐसे मशरूम लें, जो नरम और रसीले हों। बाजार में आमतौर पर दो प्रकार के मशरूम मिलते हैं- सफेद और भूरे। सफेद मशरूम अधिक लोकप्रिय होते हैं क्योंकि ये स्वाद में हल्के होते हैं, जबकि भूरे मशरूम का स्वाद गहरा होता है। आप अपने पसंदीदा स्वाद के अनुसार कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन सफेद मशरूम टिक्का के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं।
#2
मशरूम को मसालेदार बनाएं
मशरूम टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मशरूम को दही और मसालों के मिश्रण में भिगोना होता है। इसके लिए एक बर्तन में दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण में मशरूम को अच्छी तरह से मिलाएं ताकि सभी मशरूम पर मसाले अच्छी तरह से लग जाएं। इसे कम से कम 2-3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दें ताकि मसाले अच्छे से अंदर तक पहुंच जाएं।
#3
सब्जियों को भी शामिल करें
मशरूम के साथ-साथ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियां भी टिक्का में शामिल की जा सकती हैं। इन सब्जियों को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें और इन्हें भी मसालेदार मिश्रण में डालकर मिलाएं। इससे टिक्का को एक अलग ही स्वाद मिलेगा और यह देखने में भी आकर्षक लगेगा। सब्जियों को मसालेदार करने से उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा यह टिक्का को और भी रंगीन और लजीज बनाएगा।
#4
तंदूर या ओवन का उपयोग करें
मसालेदार मशरूम और सब्जियों को सीखे हुए स्टील के सींकों पर लगाकर तंदूर या ओवन में पकाएं। अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो आप ओवन का भी उपयोग कर सकते हैं। ओवन को पहले से गर्म कर लें और सींकों को उसमें रखकर 15-20 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में इन्हें पलटते रहें ताकि ये सभी तरफ से समान रूप से पकें और सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं। इस तरह आपका मशरूम टिक्का तैयार हो जाएगा।
#5
सॉस के साथ परोसें
तंदूरी मशरूम टिक्का को हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोसें। यह इसका स्वाद बढ़ाने में मदद करेगा और आपके मेहमानों को बेहद पसंद आएगा। इसके अलावा आप इसे अपनी पसंदीदा चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह आप आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम टिक्का अपने घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार व दोस्तों को खुश कर सकते हैं।