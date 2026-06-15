आलू मटर की सब्जी बनाने का तरीका

स्वादिष्ट आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका

लेखन अंजली 02:15 pm Jun 15, 202602:15 pm

क्या है खबर?

आलू मटर की सब्जी लगभग हर घर में बनती है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। आलू और मटर का मेल इसे खास बनाता है। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस सब्जी को आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। इसे आप किसी भी समय बना सकते हैं और यह आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा। आइए जानें कि कैसे आलू मटर की सब्जी बनाई जाती है।