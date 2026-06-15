स्वादिष्ट आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका
क्या है खबर?
आलू मटर की सब्जी लगभग हर घर में बनती है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। आलू और मटर का मेल इसे खास बनाता है। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस सब्जी को आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। इसे आप किसी भी समय बना सकते हैं और यह आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा। आइए जानें कि कैसे आलू मटर की सब्जी बनाई जाती है।
सामग्री
आलू मटर की सब्जी के लिए जरूरी सामग्रियां
आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामान की जरूरत होगी। इनमें 4-5 मध्यम आकार के आलू, 200 ग्राम हरी मटर, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 2 प्याज, 2 टमाटर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार) और हरी धनिया (सजावट के लिए) शामिल हैं।
आलू
आलू तैयार करें
सबसे पहले आलू को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद एक पैन में पानी उबालें और उसमें कटे हुए आलू डाल दें। आलू को लगभग 10-15 मिनट तक उबालें, जब तक वे नरम न हो जाएं, लेकिन पूरी तरह से पकाएं नहीं। उबलने के बाद आलू को छानकर अलग रख दें ताकि उनका अतिरिक्त पानी निकल जाए। इससे आपकी सब्जी का स्वाद बेहतर होगा और इसमें एक अच्छा रूप आएगा।
मसाले
मसाले भूनें
अब पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा भून जाए तो इसमें हींग डालें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालें और उन्हें हल्के भूरे रंग का होने तक भूनें। फिर इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डालें और तब तक पकाएं जब तक वे नरम न हो जाएं। इस मिश्रण में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं।
मटर
हरी मटर डालें
अब इस मसाले वाले मिश्रण में उबले हुए आलू और हरी मटर डालें। अगर आप फ्रीज की मटर का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें पहले थोड़ी देर पानी में भिगो लें ताकि वे नरम हो जाएं। इसके बाद इन्हें सब्जी में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण में नमक डालकर इसे धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकने दें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। बीच-बीच में सब्जी को हिलाते रहें ताकि यह जले नहीं।
परोसें
अंतिम चरण और परोसने का तरीका
आलू मटर की सब्जी तैयार हो गई है। इसे गैस से उतारकर एक कटोरे में निकाल लें और ऊपर से हरी धनिया डालकर सजाएं। अब इसे गर्मागर्म रोटी, परांठे या चावल के साथ परोसें। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा। आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।