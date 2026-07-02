मोगरा के पौधे को उगाने के लिए अपनाएं ये तरीका, हमेशा रहेगा खिला-खिला

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खाद का उपयोग करें

पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। हर महीने एक बार जैविक खाद डालें ताकि पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। इससे मोगरा के फूल भी अच्छे आते हैं और उनकी खुशबू भी बढ़ती है। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और पौधे की वृद्धि में मदद मिलती है। ध्यान रखें कि खाद हमेशा पौधे की जड़ों के आसपास डालें ताकि उसे सीधे पोषक तत्व मिल सकें।