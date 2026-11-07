घर के बगीचे में तेजपत्ता का पेड़ उगाना है तो अपनाएं ये तरीका

जब मिट्टी तैयार हो जाए तो उसमें बीज बोने का समय आ गया। बीज को लगभग 1-2 इंच गहराई पर बोएं और ऊपर हल्का पानी डालें ताकि मिट्टी गीली रहे।

ध्यान रखें कि बीज ज्यादा गहरे न बोएं क्योंकि इससे उनका अंकुरित होना मुश्किल हो जाएगा। रोजाना हल्का पानी डालकर मिट्टी को नम रखें, जिससे बीज जल्दी अंकुरित हो सकें।

इस प्रक्रिया को नियमित रूप से दोहराते रहें ताकि पौधा सही तरीके से बढ़ सके।