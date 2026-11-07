घर के बगीचे में तेजपत्ता का पेड़ उगाना है तो अपनाएं ये तरीका
क्या है खबर?
खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तेजपत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी रोजाना अपने खाने में तेजपत्ता का इस्तेमाल करते हैं तो इसे अपने घर पर उगाना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। तेजपत्ता का पेड़ कम जगह लेता है और इसे घर के बर्तन में भी उगाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको तेजपत्ता का पेड़ उगाने के बारे में विस्तार से बताएंगे।
#1
तेजपत्ते के बीज खरीदें या टहनी काटें
तेजपत्ते का पेड़ उगाने के लिए सबसे पहले आपको बीज की जरूरत होगी। आप चाहें तो बाजार से बीज खरीद सकते हैं या फिर किसी अन्य तेजपत्ते के पेड़ से टहनी काट सकते हैं।
अगर आप काटकर लाते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें जड़ भी होनी चाहिए ताकि वह जल्दी बढ़ सके।
बीज को अच्छे से धोकर साफ करें ताकि उसमें किसी तरह की गंदगी या कीटाणु न हो।
#2
मिट्टी तैयार करें
तेजपत्ते का पेड़ उगाने के लिए मिट्टी का चयन बहुत जरूरी है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली खाद वाली मिट्टी का उपयोग करें, जिससे पौधा जल्दी बढ़ सके।
मिट्टी को अच्छे से मिलाकर तैयार करें ताकि उसमें हवा का संचार अच्छा हो सके और पानी भी सही तरीके से पहुंच सके।
ध्यान रखें कि मिट्टी न बहुत चिकनी हो और न ही बहुत कठोर होनी चाहिए, ताकि पौधे की जड़ें आसानी से बढ़ सकें।
#3
बीज बोना
जब मिट्टी तैयार हो जाए तो उसमें बीज बोने का समय आ गया। बीज को लगभग 1-2 इंच गहराई पर बोएं और ऊपर हल्का पानी डालें ताकि मिट्टी गीली रहे।
ध्यान रखें कि बीज ज्यादा गहरे न बोएं क्योंकि इससे उनका अंकुरित होना मुश्किल हो जाएगा। रोजाना हल्का पानी डालकर मिट्टी को नम रखें, जिससे बीज जल्दी अंकुरित हो सकें।
इस प्रक्रिया को नियमित रूप से दोहराते रहें ताकि पौधा सही तरीके से बढ़ सके।
#4
पौधे को धूप दें
तेजपत्ते का पौधा धूप पसंद करता है इसलिए इसे ऐसी जगह रखें, जहां उसे पर्याप्त धूप मिल सके। दिन में कम से कम 6-8 घंटे की धूप जरूरी होती है ताकि पौधा अच्छे से बढ़ सके।
अगर आपके पास खुली जगह नहीं है तो आप किसी खिड़की या बालकनी पर इसे रख सकते हैं। ध्यान रखें कि तेज धूप सीधे पौधे पर न पड़े, इसे थोड़ी दूर से ही धूप दें।
#5
नियमित देखभाल करें
पौधे की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। समय-समय पर पानी डालें, खाद दें और अगर कोई बीमारी या कीड़ा दिखे तो उसका इलाज तुरंत करें।
इसके अलावा समय-समय पर पौधे की कटाई-छंटाई भी करें ताकि वह स्वस्थ रहे और अच्छे से बढ़ सके।
इस तरह आप आसानी से अपने घर पर तेजपत्ते का पेड़ उगा सकते हैं और ताजगी भरे पत्तों का आनंद ले सकते हैं।