पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव करने के लिए अपनाएं ये असरदार सुझाव, रहेंगे स्वस्थ

पानी शरीर की जरूरत है, जो हाइड्रेशन प्रदान करने के साथ-साथ कई कार्यों का समर्थन भी करता है। यह पाचन, शरीर का तापमान बनाए रखने और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने जैसे तमाम कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि, प्यास बुझाने वाला यह स्रोत भी हमें बीमार कर सकता है। इन दिनों पानी से होने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं, जिनसे बचाव के लिए आप ये सुझाव अपना सकते हैं।

#1 पानी की गुणवत्ता की जांच करें यह जान पाना मुश्किल है कि आपके घर में जो पानी आता है, वह शुद्ध है या नहीं। ऐसे में आपको पीने से पहले उसका परीक्षण करके शुद्धता जांच लेनी चाहिए। सबसे पहले मिनरल्स, केमिकल्स, बैक्टीरिया और pH जैसी अशुद्धियों की मौजूदगी की जांच करें। इसके लिए आप टेस्ट स्ट्रिप्स या TDS मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी के रंग, उस पर आने वाले झाग या अजीब स्वाद व गंध से भी शुद्धता की जांच कर सकते हैं।

#2 पानी को शुद्ध करें आपको पानी पीने से पहले हमेशा उसको प्यूरीफाय यानि शुद्ध करना चाहिए, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। इसके लिए सबसे सरल तरीका है पानी को उबाल लेना, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके अलावा आप घर में एक अच्छी कंपनी का वाटर प्यूरीफायर लगवा सकते हैं, जो पानी को पूरी तरह शुद्ध कर देगा। बिना खुशबू वाला घरेलू ब्लीच भी पानी को साफ करने में मददगार हो सकता है।

#3 नलों और प्यूरीफायर को साफ रखें केवल पानी को प्यूरीफाय करना ही काफी नहीं होता है। आपको उन स्त्रोतों को भी साफ रखना होगा, जिनसे पानी निकलता है। अपने घर में लगे सभी नालों, टंकियों और बाल्टी आदि को नियमित रूप से साफ करें। समय के साथ वाटर प्यूरीफायर में भी धूल, मिट्टी और अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। ऐसे में एक पेशेवर व्यक्ति को बुलाकर उसकी सर्विसिंग करवाएं, ताकि आपको साफ पानी ही मिले और कोई बीमारी न लगे।

#4 पानी को सही से स्टोर करें अगर शुद्ध पानी को गलत तरीके से स्टोर किया जाए तो वह भी दूषित हो जाता है। गंदे बर्तन या बोतल आदि में साफ पानी रखने से उसमें दोबारा से अशुद्धियां आ जाती हैं। पानी को हमेशा साफ और ढकी हुई बोतलों में भरकर रखें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह शुद्ध है। गंदे हाथों से पीने के पानी को न छुएं और गिलास को भी साफ रखें। बाल्टी में भी पानी को ज्यादा देर तक भरकर न रखें।