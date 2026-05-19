केरलम स्टाइल आम करी बनाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीका

केरलम की आम करी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे खासतौर पर गर्मियों में बनाया जाता है। यह करी कच्चे आम के खट्टे स्वाद और नारियल के दूध की मलाईदार बनावट का बेहतरीन मेल है। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको केरलम स्टाइल में आम करी बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

सामग्रियां जरूरी सामान आम करी बनाने के लिए आपको निम्नलिखी चीजों की जरूरत होगी, जैसे 2-3 कच्चे आम (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)। 1 बड़ा कप नारियल का दूध। 2 बड़ी चम्मच तेल। 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने। 2-3 करी पत्ते। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक (स्वादानुसार)। 1 छोटी चम्मच मेथी पाउडर। ½ छोटी चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट।

पहला स्टेप आम को उबालें इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबाल लें। इसके लिए एक बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उसमें कटा हुआ आम डालें और उसे अच्छे से पकाएं जब तक कि वह नरम न हो जाए। आम के नरम होने पर उसे छानकर अलग रख दें। यह तरीका आम के खट्टे स्वाद को बढ़ाने में मदद करता है और उसे करी के लिए तैयार करता है।

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दूसरा स्टेप मसाले तैयार करें अब मसाले तैयार करें। इसके लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें सरसों के दाने डालें। जब सरसों के दाने फटकर तेल में तैरने लगें तो उसमें करी पत्ते डालें और उन्हें हल्का सा भून लें। इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मेथी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं।

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तीसरा स्टेप करी बनाएं अब तैयार मसाले वाले पैन में उबले हुए आम डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि सारे आम मसालों के साथ मिल जाएं। इसके बाद इसमें नारियल का दूध डालकर मध्यम आंच पर पकाएं। करी को तब तक पकाएं जब तक कि उसमें उबाल न आ जाए और वह अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। इस चरण में करी को ज्यादा न चलाएं ताकि आम टूटकर पेस्ट न हो जाएं।