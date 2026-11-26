चेकअप के दौरान डॉक्टर को आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी जानना जरूरी होता है इसलिए सभी जरूरी कागजात जैसे कि पिछले रिपोर्ट्स, दवाइयों की सूची और अन्य जानकारी साथ लेकर जाएं।

इससे डॉक्टर को आपकी स्थिति समझने में मदद मिलेगी और वह आपको सही सलाह दे सकेगा।

अगर आपके पास कोई खास बीमारी या समस्या है तो उसके बारे में भी कागजात तैयार रखें। इससे डॉक्टर को आपकी स्थिति का पूरा पता चलेगा और वह आपको बेहतर इलाज दे सकेगा।