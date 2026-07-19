पानी की बोतल को चमकदार बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

पानी की बोतल को अंदर से साफ करने का सबसे सरल तरीका है कि आप इसे गर्म पानी और साबुन से धोएं।

इसके लिए सबसे पहले बोतल को गर्म पानी से भरें और उसमें थोड़ी मात्रा में तरल साबुन मिलाएं। अब बोतल को अच्छी तरह हिलाएं ताकि साबुन का घोल हर कोने तक पहुंच सके।

इसके बाद बोतल को खाली करके फिर से गर्म पानी से धो लें। इससे अंदर की सारी गंदगी और कीटाणु खत्म हो जाएंगे।