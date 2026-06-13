नमी भरे मौसम में त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 सुझाव, होगा फायदा

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त्वचा को नमी दें

त्वचा को नमी देना बहुत जरूरी है, खासकर जब नमी भरी हवा आपके पसीने को बढ़ावा देती है। एक हल्का जेल आधारित मॉइस्चराइजर चुनें, जो जल्दी त्वचा में समा जाए और चिपचिपाहट न छोड़े। इसे दिन में 2 बार लगाएं, ताकि आपकी त्वचा में नमी बनी रहे और ताजगी महसूस होती रहे। इससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार भी दिखेगी। आप जेल की जगह पर पानी आधारित मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, जिससे भी चिपचिपाहट होने का खतरा नहीं रहता।