मसालों को ताजा और स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

अपने मसालों की समय-समय पर जांच करें ताकि आप किसी भी खराब हो चुके या पुराने मसाले को तुरंत पहचान सकें और उसे बदल सकें।

पुराने मसाले न केवल खाने का स्वाद बिगाड़ सकते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हर महीने या दो महीने में एक बार अपने मसालों की जांच करना अच्छा विचार हो सकता है।

इस तरह आप अपने खाने को हमेशा ताजा और स्वादिष्ट बना सकते हैं।