गार्डेनिया पौधे की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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छंटाई करें

छंटाई यानी पौधे की अनावश्यक शाखाओं और सूखी पत्तियों को काटना बहुत जरूरी है। इससे न केवल पौधे की शेप बनी रहती है बल्कि नए फूल आने की संभावना भी बढ़ती है। हर तीन महीने बाद छंटाई करें ताकि आपका गार्डेनिया हमेशा खूबसूरत दिखे और स्वस्थ रहे। इस तरह आप इन आसान तरीकों अपनाकर अपने गार्डेनिया को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने बगीचे या आंगन में एक नई रौनक ला सकते हैं।