ऑफिस में काम करते समय गर्दन और कंधों के दर्द से बचने के लिए रोजाना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी मांसपेशियां लचीली रहेंगी और दर्द की संभावना कम होगी।

आप गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फिर कंधों को घुमा सकते हैं।

इसके अलावा आप अपनी पीठ को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाकर आप ऑफिस में काम करते समय गर्दन और कंधों के दर्द से बच सकते हैं।