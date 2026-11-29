ऑफिस में काम करते समय गर्दन और कंधों में दर्द से बचने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स
क्या है खबर?
ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने से गर्दन और कंधों में दर्द होना आम है। यह दर्द गलत बैठने की स्थिति, लगातार कंप्यूटर स्क्रीन को देखने और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप ऑफिस में काम करते समय गर्दन और कंधों के दर्द से बच सकते हैं और आरामदायक महसूस कर सकते हैं।
#1
कुर्सी और टेबल को सही तरीके से सेट करें
ऑफिस में बैठने की जगह को सही तरीके से सेट करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए अपनी कुर्सी की ऊंचाई को इस तरह सेट करें कि आपके पैर जमीन पर सपाट हों और घुटने 90 डिग्री के कोण पर हों।
इसके अलावा टेबल की ऊंचाई भी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में हों। इस तरह से बैठने से आपकी गर्दन और कंधों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा।
#2
ब्रेक लेना है जरूरी
लंबे समय तक लगातार बैठकर काम करने से गर्दन और कंधों में दर्द हो सकता है।
इससे बचने के लिए हर घंटे में कम से कम 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लें और इस दौरान थोड़ा टहलें या फिर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इससे न केवल आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, बल्कि आपका रक्त संचार भी बेहतर होगा।
इसके अलावा यह आपकी मानसिक थकान को भी कम करेगा और आपको ताजगी का अहसास कराएगा।
#3
सही बैठने की मुद्रा अपनाएं
ऑफिस में बैठते समय हमेशा सीधा बैठें और अपने कंधों को पीछे की ओर रखें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और गर्दन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा अपने सिर को सीधा रखें और उसे झुकने न दें। अगर आप अपने सिर को झुकाकर रखते हैं तो इससे आपकी गर्दन पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और दर्द हो सकता है। इसलिए हमेशा सही बैठने की मुद्रा अपनाएं।
#4
कंप्यूटर स्क्रीन की ऊंचाई का रखें ध्यान
अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन को ज्यादा ऊंचाई पर रखते हैं तो इससे भी आपकी गर्दन पर बुरा असर पड़ सकता है।
इसलिए कंप्यूटर स्क्रीन को अपनी आंखों के समान ऊंचाई पर रखें ताकि आपको देखने के लिए गर्दन ऊपर उठाने या नीचे करने की जरूरत न पड़े।
इसके अलावा स्क्रीन की चमक और कंट्रास्ट को भी संतुलित रखें, जिससे आपकी आंखों को आराम मिले और गर्दन पर ज्यादा दबाव न पड़े।
#5
नियमित रूप से करें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज
ऑफिस में काम करते समय गर्दन और कंधों के दर्द से बचने के लिए रोजाना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी मांसपेशियां लचीली रहेंगी और दर्द की संभावना कम होगी।
आप गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फिर कंधों को घुमा सकते हैं।
इसके अलावा आप अपनी पीठ को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाकर आप ऑफिस में काम करते समय गर्दन और कंधों के दर्द से बच सकते हैं।