ओंब्रे लिप्स बन रहे हैं महिलाओं की नई पसंद, ऐसे अपना सकती हैं यह मेकअप ट्रेंड
क्या है खबर?
ओंब्रे लिप्स एक ऐसा लुक है, जो आपके होंठों को आकर्षक और स्टाइलिश बना सकता है। यह लुक खासतौर पर पार्टी या खास मौकों पर आपके चेहरे को और भी खास बनाता है। इस लेख में हम आपको ओंब्रे लिप्स लुक पाने के लिए जरूरी स्टेप्स बताएंगे, जिससे आप भी अपने होंठों को खूबसूरत बना सकती हैं। इस लुक को बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियां भी अपना रही हैं और सुंदर दिख रही हैं।
#1
सही रंगों का चयन करें
ओंब्रे लिप्स पाने के लिए सबसे पहले सही रंगों का चयन करना जरूरी है। आमतौर पर 2 विपरीत रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे गहरा लाल और हल्का गुलाबी या फिर गहरा बैंगनी और हल्का गुलाबी। इन रंगों का मेल आपके होंठों को गहराई और आयाम देगा। आप अपनी त्वचा के रंग के अनुसार रंगों का चयन कर सकती हैं, ताकि आपका लुक और भी निखर सके और आकर्षक लगे।
#2
होंठों को तैयार करें
ओंब्रे लिप्स पाने से पहले अपने होंठों को अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अपने होंठों को हल्के साबुन और पानी से साफ करें, ताकि कोई भी गंदगी या तेल न हो। इसके बाद होंठों पर हल्के से स्क्रब रगड़कर मृत कोशिकाएं हटाएं, ताकि आपके होंठ मुलायम हो जाएं। अंत में होंठों पर लिप बाम लगाएं, ताकि वे नमी से भरपूर रहें और लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे।
#3
लिप लाइनर का उपयोग करें
अब बारी आती है लिप लाइनर की, जो आपके होंठों को एक अच्छा आकार देने में मदद करेगा। गहरे रंग के लिप लाइनर से अपने होंठों के बाहरी हिस्से को लाइन करें और हल्के हाथों से इसे अंदर की ओर फैलाएं। इससे आपके होंठों को एक परिभाषित आकार मिलेगा और लिपस्टिक भी लंबे समय तक टिकी रहेगी। ध्यान रखें कि लिप लाइनर का रंग लिपस्टिक से गहरा हो, ताकि आपका ओंब्रे लुक और भी खूबसूरत दिखे।
#4
लिपस्टिक लगाएं
अब अपने चुने हुए हल्के रंग की लिपस्टिक को धीरे-धीरे अपने होंठों पर लगाएं। इसे अच्छे से सेट करने के लिए आप लिपस्टिक लगाने के बाद होंठों को अपने अंगूठे या उंगलियों से हल्के हाथों से थपथपा सकती हैं। इससे लिपस्टिक अच्छी तरह से फैल जाएगी और आपका ओंब्रे लुक पूरा हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा गहरा लुक चाहिए तो आप दूसरी बार लिपस्टिक लगा सकती हैं। इससे आपका लुक और भी निखर जाएगा।
#5
फाइनल टच दें
अब अपने तैयार ओंब्रे लिप्स लुक पर एक फाइनल टच देने का समय आ गया है। इसके लिए आप हल्के हाथों से अपने गालों पर थोड़ा-सा ब्लश लगा सकती हैं, जिससे आपका चेहरा ताजगी भरा दिखेगा। इसके अलावा आंखों पर भी हल्का सा मेकअप कर सकती हैं, जिससे आपका पूरा लुक संतुलित लगेगा। इस तरह से आप आसानी से अपने होंठों को आकर्षक और स्टाइलिश बना सकती हैं, जो किसी भी मौके पर आपके चेहरे को खास बनाएगा।