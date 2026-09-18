एलोवेरा का पौधा स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल टिप्स

एलोवेरा के पौधे को पानी देने का तरीका भी बहुत अहम है। इसे ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं।

सबसे अच्छा तरीका यह है कि मिट्टी को हल्का गीला रखें और तब ही पानी दें जब मिट्टी पूरी तरह सूखी लगे। इस तरह आपका एलोवेरा का पौधा हमेशा ताजा और स्वस्थ रहेगा। सही मात्रा में पानी देने से पौधे की वृद्धि भी बेहतर होती है और वह लंबे समय तक टिकाऊ रहता है।