घर पर पेडिक्योर करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके
क्या है खबर?
पेडिक्योर आपके पैरों की देखभाल का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल आपके पैरों को साफ और स्वस्थ रखता है, बल्कि आपको आराम भी देता है। अगर आप पहली बार पेडिक्योर करने जा रहे हैं तो यह लेख आपके लिए मददगार साबित होगा। हम आपको कुछ आसान और कारगर तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पैरों को सुंदर और स्वस्थ रख सकें। इन तरीकों को अपनाकर आप बिना किसी परेशानी के अपने पैरों का ख्याल रख सकते हैं।
#1
अपने पैरों को साफ करें
पेडिक्योर की शुरुआत हमेशा साफ-सफाई से होनी चाहिए।
इसके लिए सबसे पहले अपने पैरों को हल्के गर्म पानी में कुछ मिनट भिगोएं। इससे मृत त्वचा और गंदगी निकलने में मदद मिलेगी। आप चाहें तो पानी में थोड़ा सा नमक या स्नान का नमक भी मिला सकते हैं।
इसके बाद अपने पैरों को अच्छे से धो लें और साफ कपड़े से पोंछ लें। ऐसा करने से आपके पैर तैयार हो जाएंगे और आप अगली प्रक्रिया आसानी से कर सकेंगे।
#2
नाखूनों की देखभाल करें
नाखूनों की देखभाल करना पेडिक्योर का अगला कदम है। इसके लिए सबसे पहले नाखूनों को सही आकार दें। आप चाहें तो नेल कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नाखून ज्यादा छोटे न करें।
इसके बाद नेल फाइलर से नाखूनों को चिकना करें। इससे आपके पैर अधिक आकर्षक दिखेंगे और आपको चलने में आराम मिलेगा।
इस तरह आप अपने नाखूनों को आसानी से तैयार कर सकते हैं।
#3
मृत त्वचा हटाएं
पैरों की मृत त्वचा हटाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी त्वचा मुलायम बने। इसके लिए आप फुट स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं या घर पर ही बना सकते हैं।
इसके लिए चीनी और जैतून तेल मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें और इसे अपने पैरों पर मलें। हल्के हाथों से रगड़ें ताकि मृत त्वचा निकल जाए।
इसके बाद पानी से धोकर साफ कर लें। इससे आपके पैर मुलायम और ताजगी भरे महसूस होंगे।
#4
मॉइस्चराइजर लगाएं
अब बारी आती है मॉइस्चराइजर की, जो आपके पैरों को नमी प्रदान करेगा।
इसके लिए कोई अच्छा फुट क्रीम या लोशन लें और उसे अपने पैरों पर अच्छे से मालिश करें, खासकर एड़ियों और पंजों पर ध्यान दें क्योंकि ये हिस्से अक्सर सूखे रहते हैं।
अगर आप चाहें तो रात भर के लिए मॉइस्चराइजर लगा कर मोजे पहन सकते हैं ताकि वह अच्छे से अवशोषित हो जाए। इससे आपके पैर मुलायम और स्वस्थ दिखेंगे।
#5
नेल पॉलिश लगाएं
पेडिक्योर पूरा करने के बाद अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाएं ताकि वे सुंदर दिखें।
इसके लिए बेस कोट लगाएं, फिर 2 कोट रंगीन नेल पॉलिश लगाएं और अंत में टॉप कोट लगाकर सेट होने दें।
अगर जल्दीबाजी हो तो ड्राईर का इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे नेल पॉलिश जल्दी सूख जाएगी। इस तरह आप आसानी से अपने घर पर ही पेडिक्योर कर सकती हैं।