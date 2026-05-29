हल्के रंग के कपड़ों से पसीने के दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों में पसीना आना एक आम बात है, लेकिन हल्के रंग के कपड़ों पर इसके दाग लगना एक बड़ी समस्या हो सकती है। ये दाग न केवल देखने में खराब लगते हैं, बल्कि कपड़ों की चमक भी कम कर देते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने हल्के रंग के कपड़ों से पसीने के दागों को आसानी से हटा सकते हैं और उन्हें नए जैसा रख सकते हैं।

#1 नींबू का रस और नमक का मिश्रण नींबू का रस और नमक का मिश्रण पसीने के दाग हटाने में बहुत असरदार होता है। इसके लिए नींबू के रस में थोड़ा नमक मिलाकर दाग वाले हिस्से पर लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। यह तरीका न केवल दागों को हल्का करता है, बल्कि कपड़ों की चमक भी बनाए रखता है। नियमित रूप से इस उपाय का उपयोग करने से आपके कपड़े नए जैसे दिखने लगेंगे।

#2 मीठा सोडा मीठा सोडा एक प्राकृतिक सफाई करने वाला पदार्थ है, जो पसीने के दागों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए मीठे सोडे में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे दाग पर लगाएं। फिर 30 मिनट बाद ब्रश या कपड़े की मदद से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। यह उपाय कपड़ों को साफ रखने के साथ-साथ उनकी चमक भी बनाए रखता है। नियमित उपयोग से आपके कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे।

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#3 सफेद सिरका सफेद सिरका भी पसीने के दाग हटाने में कारगर होता है। इसके लिए दाग वाले हिस्से पर सीधे सफेद सिरका लगाकर 10-15 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। सिरका न केवल दाग हटाता है, बल्कि कपड़ों की रंगत बनाए रखता है। इसके नियमित उपयोग से आपके हल्के रंग के कपड़े नए जैसे दिखेंगे और उनकी उम्र भी बढ़ेगी। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे आप अपने कपड़ों को साफ और सुंदर बना सकते हैं।

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#4 धोने का पाउडर धोने के पाउडर में मौजूद रसायन पसीने के दाग हटाने में मदद करते हैं। इसके लिए गुनगुने पानी में थोड़ा धोने का पाउडर मिलाकर दाग वाली जगह पर लगाएं और 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। यह तरीका न केवल दाग हटाता है, बल्कि कपड़ों की गंदगी भी साफ करता है। इसके नियमित उपयोग से आपके हल्के रंग के कपड़े नए जैसे दिखेंगे और उनकी उम्र भी बढ़ेगी।