डहेलिया के फूल वाले पौधे को उगाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
डहेलिया एक ऐसा फूल है, जो अपनी विविधता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह न केवल बागानों को सजाता है, बल्कि कटे हुए फूलों की सजावट में भी उपयोगी है। डहेलिया के पौधे को सही तरीके से उगाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस लेख में हम आपको डहेलिया के पौधे को उगाने के 5 आसान तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने बागान को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।
#1
सही स्थान चुनें
डहेलिया के पौधे को सफलतापूर्वक उगाने के लिए सबसे पहले सही स्थान चुनना जरूरी है। डहेलिया को सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर दिनभर धूप आती रहे। अगर आप अपने बागान में डहेलिया के कई पौधे लगा रहे हैं तो बीच-बीच में थोड़ी दूरी रखें ताकि हवा अच्छी तरह से घूम सके और पौधे स्वस्थ रहें।
#2
मिट्टी की तैयारी करें
डहेलिया के पौधे के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी जरूरी होती है। इसके लिए हल्की, रेतीली और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। आप अपनी मिट्टी को सुधारने के लिए उसमें खाद या गोबर की खाद मिला सकते हैं। इससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और वह बेहतर तरीके से बढ़ता है। इसके अलावा मिट्टी का अम्लीय स्तर भी संतुलित होना चाहिए, जो 6 से 7 के बीच होना चाहिए।
#3
बीज बोएं या कंद लगाएं
डहेलिया के पौधे को शुरू करने के लिए आप बीज बो सकते हैं या कंद लगा सकते हैं। अगर आप बीज बो रहे हैं तो इन्हें गहराई में 1-2 इंच तक मिट्टी में रखें और हल्का पानी दें, वहीं अगर आप कंद लगा रहे हैं तो इसे लगभग 4-6 इंच गहराई तक मिट्टी में रखें। दोनों ही तरीकों से पौधे कुछ दिनों बाद निकलने लगेंगे। ध्यान रखें कि बीज या कंद को ज्यादा गहरा न दबाएं।
#4
नियमित पानी दें
पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी की जरूरत होती है, लेकिन ध्यान रखें कि अधिक पानी से जड़ें सड़ सकती हैं। इसलिए हफ्ते में 2-3 बार ही हल्का पानी दें। बेहतर होगा कि सुबह या शाम के समय पौधे को पानी दें ताकि मिट्टी नमी बनी रहे। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी पौधे को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती, बस ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा थोड़ी गीली रहे।
#5
खाद और पोषण दें
डहेलिया के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद और पोषण देना जरूरी होता है। हर महीने एक बार जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करें। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं और वह बेहतर तरीके से बढ़ता रहता है। इस तरह इन सरल तरीकों का पालन करके आप आसानी से अपने बागान में डहेलिया जैसे खूबसूरत फूलों वाले पौधे उगा सकते हैं।