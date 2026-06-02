मानसून के दौरान कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए अपनाएं ये तरीके, काम होगा आसान

मानसून के दौरान ज्यादा नमी के कारण कपड़े सुखना मुश्किल हो जाता है। बारिश के कारण धूप भी कम निकलती है, जिससे कपड़ों के सूखने में अधिक समय लगता है। ऐसे में कई लोग कपड़ों को सुखाने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे बिजली अधिक खर्च हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान अपने कपड़ों को जल्दी सुखा सकते हैं।

#1 कपड़ों को धोने के बाद निचोड़कर सुखाएं कपड़े धोने के बाद उनमें से पानी निकालना जरूरी है। इसके लिए कपड़ों को धोने के बाद उन्हें निचोड़कर धूप में सुखाएं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कपड़ों को हाथ से निचोड़कर सुखाएं। कपड़ों को निचोड़ने के बाद उन्हें तार पर फैलाकर लटका दें। इससे कपड़ों में हवा का संचार होगा और वे जल्दी सूख जाएंगे। ऐसा करने से उनमें जरा भी अतिरिक्त नमी नहीं बची रहेगी और वे जल्दी सूखेंगे।

#2 कपड़ों को सुखाने के लिए इस्तेमाल करें पंखा अगर आप कपड़े सुखाने के लिए तार का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसे में आप पंखे की मदद ले सकते हैं। इसके लिए कपड़ों को सुखाने के लिए किसी भी स्टैंड या टेबल पर रख दें, फिर ऊपर लगा पंखा चालू कर दें। इससे कपड़े आसानी से सूख जाएंगे और समय की बचत होगी। ऐसा करना तब सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है जब बाहर बारिश हो रही होती है और आप बाहर कपड़े नहीं टांग सकते।

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#3 कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करें हुक अगर कपड़े बहुत मोटे या भारी हैं तो उन्हें सुखाने के लिए किसी मजबूत हुक का इस्तेमाल करें। इसके लिए पहले कपड़े को निचोड़ें, फिर उसे हुक पर लटकाएं। अब हुक को किसी खुली या हवादार जगह पर लटकाएं। यह तरीका कपड़ों को जल्दी सूखाने में मदद कर सकता है। अगर आप किसी कारणवश कपड़े को हुक पर नहीं लटका सकते हैं तो उसे किसी स्टैंड पर फैला कर सुखाएं।

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