जल चुके बर्तनों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, लौट आएगी उनकी चमक

नमक और नींबू का मिश्रण भी जल चुके बर्तनों को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले जल चुके बर्तन में नमक और नींबू का रस डालें, फिर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें।

इसके बाद एक नरम स्पंज से बर्तन को रगड़ें। इससे जले हुए दाग जल्दी हट जाएंगे।

इसके बाद बर्तन को ठंडे पानी से धो लें। यह तरीका भी एल्यूमिनियम और स्टील के जले हुए बर्तनों के लिए कारगर है।