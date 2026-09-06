जल चुके बर्तनों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, लौट आएगी उनकी चमक
क्या है खबर?
जल चुके बर्तन को साफ करना एक मुश्किल काम हो सकता है, खासकर जब बर्तन स्टील या एल्यूमिनियम का हो। कई लोग इस समस्या से निजात पाने के लिए महंगे सफाई के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप जल चुके बर्तनों को आसानी से साफ कर सकते हैं और यह आपके लिए किफायती भी होगा।
#1
बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
बेकिंग सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो कई तरह के कामों में इस्तेमाल होता है। इसमें मौजूद सफाई के गुण जले हुए बर्तनों को साफ करने में मदद कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले थोड़े से पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को जले हुए बर्तन पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें।
अब एक नरम स्पंज से बर्तन को रगड़ें और गर्म पानी से साफ करके सुखा लें।
#2
सिरका आएगा काम
सिरका एक खट्टा तरल होता है, जो जले हुए बर्तनों की गंदगी को आसानी से साफ कर सकता है।
इसके लिए सबसे पहले जल चुके बर्तन में गर्म पानी और सिरके की कुछ बूंदें डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर एक नरम स्पंज से बर्तन को रगड़ें।
इसके बाद बर्तन को ठंडे पानी से साफ कर लें। यह तरीका एल्यूमिनियम और स्टील के जले हुए बर्तनों के लिए बहुत कारगर है।
#3
नमक और नींबू भी है असरदार
नमक और नींबू का मिश्रण भी जल चुके बर्तनों को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले जल चुके बर्तन में नमक और नींबू का रस डालें, फिर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें।
इसके बाद एक नरम स्पंज से बर्तन को रगड़ें। इससे जले हुए दाग जल्दी हट जाएंगे।
इसके बाद बर्तन को ठंडे पानी से धो लें। यह तरीका भी एल्यूमिनियम और स्टील के जले हुए बर्तनों के लिए कारगर है।
#4
ओटमील भी है उपयोगी
ओटमील का इस्तेमाल जल चुके बर्तनों को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जल चुके बर्तन में ओटमील और पानी डालें, फिर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें।
इसके बाद एक नरम स्पंज से बर्तन को रगड़ें। इससे जले हुए दाग हट जाएंगे।
इसके बाद बर्तन को ठंडे पानी से धो लें। ओटमील का खुरदुरापन बार्टन को स्क्रब की तरह साफ करेगा, जिससे दाग आसानी से हट जाएंगे।
#5
बेकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण लाएगा चमक
बेकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण जल चुके बर्तनों को साफ करने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले जल चुके बर्तन में बेकिंग सोडा और नींबू का रस डाल दें, फिर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें।
इसके बाद एक नरम स्पंज से बर्तन को रगड़ें। इससे जले हुए दाग हट जाएंगे।
इसके बाद बर्तन को ठंडे पानी से धो लें। इन तरीकों को अपनाकर आप जल चुके बर्तनों को आसानी से साफ कर सकते हैं।