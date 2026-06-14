छोटी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए अपनाएं ये 5 मेकअप के सुझाव, लगेंगी खूबसूरत

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आंखों के ऊपर हल्का भूरा रंग लगाएं

आंखों के ऊपर हल्का भूरा रंग लगाने से आपकी आंखें गहरी दिखती हैं, जिससे वे बड़ी लगती हैं। भूरे रंग के आई शैडो को हल्के हाथों से आंखों के ऊपर लगाने से गहरापन आता है। यह तरीका आंखों को आकर्षक बनाता है और उन्हें निखारता है। इससे आपकी आंखें बड़ी और चमकदार दिखती हैं, जिससे आपका पूरा चेहरा निखरा हुआ लगता है। इस तरह का रंग आपके लुक को खास बनाता है और आपकी आंखों की सुंदरता को उभारता है।