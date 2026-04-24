मसालों को स्टोर करते समय अपनाएं ये 5 हैक्स, लंबे समय तक रहेंगे ठीक

मसाले भारतीय रसोई का अहम् हिस्सा हैं। ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि कई सेहत लाभ भी देते हैं। हालांकि, अगर मसालों को सही तरीके से नहीं रखा जाए तो वे जल्दी खराब हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और कारगर तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने मसालों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं और उनके पोषक तत्वों को भी सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 कसकर बंद डिब्बों का करें उपयोग मसालों को रखने के लिए कसकर बंद होने वाले डिब्बों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। इससे मसाले हवा और नमी से बचते हैं। जब मसाले हवा के संपर्क में आते हैं तो उनकी खुशबू और स्वाद कम हो जाता है। इसलिए हमेशा मसालों को कसकर बंद डिब्बों में ही रखें ताकि वे लंबे समय तक ताजे रहें। साथ ही ध्यान रखें कि डिब्बा गीला न हो क्योंकि इससे मसाले खराब हो सकते हैं।

#2 धूप से रखें दूर धूप मसालों के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। अगर मसाले धूप में रखे जाते हैं तो वे जल्दी खराब हो सकते हैं। धूप से मसालों की खुशबू और स्वाद दोनों ही कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मसालों को किसी अंधेरे और ठंडे स्थान पर रखें, जहां धूप न पहुंचे। इससे वे लंबे समय तक ताजे रहेंगे। हालांकि, धूप में रखते समय मसालों पर कोई नेट का कपड़ा ढकें ताकि मिट्टी उन पर न जाएं।

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#3 समय-समय पर जांच करें अपने मसालों की समय-समय पर जांच करना बहुत जरूरी होता है। इससे आप समय पर किसी भी प्रकार की खराबी या नमी का पता लगा सकते हैं। अगर किसी मसाले में नमी आ गई है तो उसे धूप में सूखा लें या उसे ठंडे स्थान पर रखें। इसके अलावा अगर किसी मसाले में कीड़े लग गए हैं तो उसे तुरंत फेंक दें और नए मसाले खरीदें।

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#4 छोटे पैक में खरीदें बड़े पैक वाले मसाले खरीदना कभी-कभी सही नहीं होता क्योंकि उनमें से कुछ हिस्से जल्दी खत्म नहीं होते और वे खराब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा छोटे पैक वाले मसाले ही खरीदें ताकि उनका उपयोग पूरा हो सके और कोई भी हिस्सा खराब न हो। इससे आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और मसालों की ताजगी भी बनी रहेगी।