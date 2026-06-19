मानसून के दौरान आईलाइनर को खराब होने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 हैक्स
क्या है खबर?
मानसून के दौरान उमस के कारण आंखों का मेकअप, खासतौर से आईलाइनर खराब हो जाता है। इससे न केवल आंखें भद्दी लगती हैं, बल्कि पूरे चेहरे का लुक भी बिगड़ जाता है। हालांकि, कुछ आसान मेकअप टिप्स को अपनाकर आप इस समस्या से बच सकती हैं और पूरे दिन आईलाइनर को बनाए रख सकती हैं। आइए आज हम आपको आईलाइनर को खराब होने से बचाने के लिए अपनाए जाने वाले 5 हैक्स के बारे में बताते हैं।
#1
आईलिड को करें तैयार
आईलाइनर लगाने से पहले अपनी आंखों के ऊपर की त्वचा को किसी अच्छे प्राइमर से तैयार करें। इससे आईलाइनर लंबे समय तक ठीक रहेगा। अगर प्राइमर उपलब्ध नहीं है तो आप कंसीलर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए थोड़ी मात्रा में कंसीलर अपनी तर्जनी उंगली पर लगाएं, फिर इसे पूरे आईलिड पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे आईलाइनर की चमक बढ़ेगी और वह ज्यादा देर तक टिकेगा भी।
#2
जलरोधी आईलाइनर का करें चयन
मानसून में आईलाइनर को खराब होने से बचाने के लिए जलरोधी यानि वाटर प्रूफ आईलाइनर का चयन करना बेहतर होता है। यह नमी और पसीने के संपर्क में आने पर भी आपकी आंखों को धुंधला नहीं होने देगा और आईलाइनर बहेगा नहीं। इसके अलावा जलरोधी आईलाइनर लंबे समय तक आपकी आंखों पर बना रहेगा और आपको पूरे दिन तरोताजा महसूस होगा। रोने से भी यह आईलाइनर आसानी से छूटता नहीं है।
#3
सेटिंग पाउडर का करें इस्तेमाल
आईलाइनर लगाने के बाद सेटिंग पाउडर का इस्तेमाल करना न भूलें। यह आईलाइनर को सेट करने में मदद करेगा और उसे पूरे दिन के लिए स्थायी बनाएगा। इसके लिए सबसे पहले अपनी उंगली पर थोड़ा-सा सेटिंग पाउडर लें, फिर इसे धीरे-धीरे आईलाइनर के ऊपर लगाएं। इससे आईलाइनर की चमक बनी रहेगी और वह धुंधला नहीं होगा। इसके अलावा आप उसे स्पंज की मदद से भी चेहरे पर लगा सकती हैं।
#4
मस्कारा लगाएं
आईलाइनर के बाद मस्कारा लगाना न भूलें। मस्कारा आपकी पलकों को घना और खूबसूरत बनाता है, जिससे आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक लगती हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने पलकों की जड़ों से शुरू करते हुए मस्कारा ब्रश को हल्के हाथों से ऊपर की ओर घुमाएं। इससे आपकी पलकों का घनापन बढ़ेगा और आईलाइनर के साथ अच्छी तरह मेल खाएगा। इससे आखों का मेकअप पूरा नजर आएगा।
#5
मेकअप फिक्सिंग स्प्रे का करें उपयोग
मेकअप फिक्सिंग स्प्रे आपके मेकअप को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है, चाहे मौसम कोई भी हो। इसके लिए मेकअप पूरा करने के बाद अपने चेहरे पर हल्का फिक्सिंग स्प्रे छिड़कें। इससे आपका मेकअप ताजा दिखेगा और आईलाइनर भी सही रहेगा। इन सभी हैक्स को अपनाकर आप मानसून के दौरान भी अपनी आंखों को खूबसूरत बना सकती हैं और आईलाइनर को खराब होने से बचा सकती हैं।