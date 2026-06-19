आईलाइनर को खराब होने से बचाने के हैक्स

मानसून के दौरान आईलाइनर को खराब होने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 हैक्स

लेखन सयाली 04:00 pm Jun 19, 202604:00 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान उमस के कारण आंखों का मेकअप, खासतौर से आईलाइनर खराब हो जाता है। इससे न केवल आंखें भद्दी लगती हैं, बल्कि पूरे चेहरे का लुक भी बिगड़ जाता है। हालांकि, कुछ आसान मेकअप टिप्स को अपनाकर आप इस समस्या से बच सकती हैं और पूरे दिन आईलाइनर को बनाए रख सकती हैं। आइए आज हम आपको आईलाइनर को खराब होने से बचाने के लिए अपनाए जाने वाले 5 हैक्स के बारे में बताते हैं।