कोस्टल लुक पाने के लिए इन 5 फैशन ट्रेंड को अपनाएं, सभी करेंगे आपकी जमकर तारीफ
क्या है खबर?
फैशन की दुनिया में नए-नए ट्रेंड आते रहते हैं और इनमें से कई हमें समुद्र तटों की याद दिलाते हैं। कोस्टल लुक एक ऐसा फैशन ट्रेंड है, जो समुद्र तटों की ताजगी और आराम को हमारे रोजमर्रा के कपड़ों में लाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कोस्टल फैशन टिप्स के बारे में बताएंगे, जो आपके लुक को और भी खास बना सकते हैं। इन ट्रेंड को अपनाकर आप स्टाइलिश और आरामदायक महसूस करेंगे।
#1
सफेद रंग का जादू अपनाएं
कोस्टल लुक में सफेद रंग का खास स्थान होता है। सफेद रंग की ड्रेस या कुर्ता-पजामा न केवल आपको ताजगी भरा महसूस कराएंगे, बल्कि यह आपके लुक को भी खास बनाएंगे। सफेद रंग की पोशाकें गर्मियों में ठंडक देने वाली होती हैं और समुद्र तट की याद दिलाती हैं। आप सफेद रंग के कुर्ते-पजामे के साथ हल्के रंग की जैकेट या श्रग पहन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी आकर्षक बनाएगा।
#2
लिनन कपड़े का चयन करें
लिनन कपड़े का चयन करना कोस्टल लुक के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लिनन कपड़े हल्के होते हैं और गर्मियों में आरामदायक महसूस कराते हैं। लिनन की शर्ट या पैंट आपके लुक को समुद्र तट की तरह ताजगी भरा बना सकते हैं। इसके अलावा लिनन कपड़े की खासियत यह है कि यह पसीना सोखता है और त्वचा को हवा लगने देता है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगी।
#3
धारियों का प्रयोग करें
धारियों वाला डिजाइन भी कोस्टल लुक का हिस्सा हो सकता है। नीली और सफेद धारियों वाली शर्ट या ड्रेस समुद्र तट की याद दिलाती हैं और आपको स्टाइलिश दिखाती हैं। इस तरह की पोशाकें न केवल आकर्षक लगती हैं, बल्कि आरामदायक भी होती हैं। आप इन्हें जींस या स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा आप धारियों वाले कुर्ते-पजामे के साथ हल्के रंग की जैकेट या श्रग भी पहन सकती हैं।
#4
फ्लोई कपड़ों का चयन करें
फ्लोई कपड़े कोस्टल लुक में बहुत अहमियत रखते हैं। ये कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि वे आपको समुद्र तट जैसी फील देते हैं। फ्लोई मैक्सी ड्रेस या स्कर्ट आपके लुक को खास बनाएगी। इसके अलावा आप ऐसे टॉप भी पहन सकती हैं, जो आपको फ्लोई और कोस्टल लुक दे सकें। इन कपड़ों की खासियत यह है कि वे पसीना सोखते हैं और त्वचा को हवा लगने देते हैं।
#5
एक्सेसरीज पर ध्यान दें
कोस्टल लुक को पूरा करने के लिए सही एक्सेसरीज चुनना जरूरी है। हल्के रंग की बेल्ट, फ्लैट सैंडल और छोटे बैग इस लुक को संपूर्ण बनाते हैं। इसके अलावा आप समुद्र तट की याद दिलाने वाले गहनों का भी चयन कर सकती हैं, जैसे कि मोतियों वाली चूड़ियां या हार। इन सभी फैशन ट्रेंड को अपनाकर आप अपने रोजमर्रा के कपड़ों में समुद्र तट जैसी ताजगी ला सकती हैं और हर मौके पर स्टाइलिश दिख सकती हैं।