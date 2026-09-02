घर पर कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न मनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपने घर को सजाना एक अच्छा विचार हो सकता है।

इसके लिए आप अपने घर के आंगन या बैठक में एक झूला तैयार कर सकते हैं और उसमें एक छोटी सी भगवान कृष्ण की मूर्ति रख सकते हैं।

आप अपने घर के मुख्य द्वार को फूलों की माला, रंग-बिरंगी रोशनी और झूमरों से सजा सकते हैं।

इसके अलावा दीवारों पर रंगोली बनाकर भी त्योहार की झलक को पेश कर सकते हैं।