रात के समय त्वचा की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

रात के समय त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी है। दिनभर की थकान और प्रदूषण से त्वचा पर जो असर पड़ता है, उसे ठीक करने का सबसे अच्छा समय रात को ही होता है। इस समय हमारी त्वचा आराम कर रही होती है और त्वचा की मरम्मत के लिए तैयार रहती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी रात की त्वचा देखभाल को बेहतर बना सकते हैं।

#1 मेकअप हटाएं रात को सोने से पहले हमेशा अपना मेकअप साफ कर लें। यह बहुत जरूरी है क्योंकि मेकअप के अंश त्वचा पर रह जाने से रोमछिद्र बंद हो सकते हैं और मुंहासे हो सकते हैं। इसके लिए आप किसी अच्छे मेकअप हटाने वाले उत्पाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नारियल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। नारियल का तेल न केवल मेकअप हटाता है बल्कि त्वचा को पोषण भी देता है।

#2 चेहरा धोएं मेकअप हटाने के बाद अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोएं। इसके लिए आप किसी सौम्य फेस वॉश का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो। यह आपके चेहरे से गंदगी, तेल और अन्य गंदगी को हटाएगा और आपकी त्वचा को ताजगी देगा। अगर आपकी तैलीय त्वचा है तो जेल आधारित फेस वॉश का चयन करें, वहीं सूखी त्वचा वालों को क्रीम आधारित फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए।

Advertisement

#3 टोनर लगाएं चेहरा धोने के बाद टोनर लगाना न भूलें। टोनर आपकी त्वचा का संतुलन बनाए रखता है और रोमछिद्रों को बंद करता है। इसके अलावा यह त्वचा को अतिरिक्त नमी देता है। अगर आपकी संवेदनशील त्वचा है तो एलोवेरा या गुलाब जल युक्त टोनर का चयन करें। तैलीय त्वचा वालों के लिए खट्टे फलों के अर्क वाले टोनर बेहतर होते हैं। सूखी त्वचा वालों के लिए क्रीम आधारित टोनर उपयुक्त रहेगा, जो त्वचा को पोषण देगा।

Advertisement

#4 सीरम लगाएं सीरम एक ऐसा उत्पाद है, जो आपकी त्वचा की खास जरूरतों को पूरा करता है। यह विटामिन-C, विटामिन-E या हायल्यूरोनिक एसिड जैसे जरूरी तत्वों से भरपूर होता है, जो आपकी त्वचा को निखारने और चमकदार बनाने में मदद करता है। रात के समय विटामिन-C या हायल्यूरोनिक एसिड युक्त सीरम का उपयोग करें, जो आपकी त्वचा को ठीक करने और उसे स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।