अपने ऑफिस लंच बॉक्स की गहराई से सफाई करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

ऑफिस लंच बॉक्स में खाना ले जाना न केवल सुविधाजनक है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। हालांकि, समय के साथ लंच बॉक्स में गंदगी और कीटाणु जमा हो सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए, इसे नियमित रूप से गहराई से साफ करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स बताते हैं, जिनसे आप अपने ऑफिस लंच बॉक्स को आसानी से साफ कर सकते हैं।

#1 गर्म पानी और साबुन का करें इस्तेमाल ऑफिस लंच बॉक्स को साफ करने का सबसे सरल और असरदार तरीका है कि आप उसे गर्म पानी और साबुन से धोएं। इसके लिए पहले लंच बॉक्स को खोलें और उसमें बचा हुआ खाना निकाल दें। अब उसमें गर्म पानी डालें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि गंदगी नरम हो जाए। इसके बाद साबुन लगाकर स्पंज से रगड़ें और फिर साफ पानी से धो लें। यह तरीका आपको रोजाना अपनाना चाहिए।

#2 सिरके और बेकिंग सोडा का उपयोग करें सिरके और बेकिंग सोडा का मिश्रण आपके ऑफिस लंच बॉक्स की गहरी सफाई के लिए बहुत असरदार हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले लंच बॉक्स को खाली करें और उसमें बेकिंग सोडा छिड़कें। फिर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि वह गंदगी को ढीला कर दे। अब उस पर सिरका डालें और झाग बनने दें। इसके बाद स्पंज से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे आपका लंच बॉक्स पूरी तरह से साफ हो जाएगा।

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#3 नींबू का रस भी है असरदार नींबू का रस प्राकृतिक कीटाणुनाशक होता है, जो आपके ऑफिस लंच बॉक्स को ताजा बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले लंच बॉक्स को खाली करें और उसमें नींबू का रस डालें। फिर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि वह गंदगी को ढीला कर दे। इसके बाद स्पंज से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे लंच बॉक्स से अच्छी सुगंध भी आने लगेगी।

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#4 सूखे कपड़े से पोंछें लंच बॉक्स को धोने के बाद उसे सूखे कपड़े से पोंछना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें कोई नमी न रहे। नमी के कारण बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले लंच बॉक्स को धोने के बाद साफ सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। इसके बाद उसे हवा में कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें, ताकि वह पूरी तरह सूख जाए।