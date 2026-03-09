परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर लगाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए कई महिलाएं आईलाइनर का इस्तेमाल करती हैं, खासकर विंग्ड आईलाइनर का चलन काफी समय से है क्योंकि यह आंखों को एक खास और आकर्षक लुक देता है। हालांकि, इसे ठीक से लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप घर पर ही परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर लगा सकती हैं।

#1 आंखों की बनावट के अनुसार चुनें आईलाइनर अलग-अलग प्रकार की आंखों के लिए अलग-अलग तरह के आईलाइनर उपयुक्त होते हैं। अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो पतला ब्रश या पेंसिल का इस्तेमाल करें ताकि आप छोटी-छोटी जगहों तक पहुंच सकें। छोटी आंखों के लिए चौड़े ब्रश या फेल्ट टिप वाले आईलाइनर का इस्तेमाल करें ताकि आप आसानी से पूरी आंख को कवर कर सकें। इसके अलावा अपनी आंखों की बनावट को ध्यान में रखते हुए आईलाइनर चुनें।

#2 आंखों की सफाई करें आईलाइनर लगाने से पहले अपनी आंखों को साफ करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप हल्के साबुन और पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आई मेकअप हटाने वाले उत्पाद का उपयोग करें। इसके बाद सूखे कपड़े से धीरे-धीरे पोंछ लें ताकि त्वचा पूरी तरह से साफ हो जाए। इससे आईलाइनर लगाने में आसानी होगी और यह लंबे समय तक बना रहेगा। साफ त्वचा पर आईलाइनर लगाने से इसका रंग भी अधिक चमकता है।

#3 सही ढंग से प्राइमर लगाएं आईलाइनर लगाने से पहले आंखों पर प्राइमर लगाना अच्छा रहता है। यह आईलाइनर को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है और इसके फैलने या धुंधला होने की संभावना कम होती है। प्राइमर लगाने से रंग अधिक गहरा दिखता है और आंखें अधिक आकर्षक लगती हैं। इसके अलावा प्राइमर पलक को चिकना होने से भी रोकता है, जिससे आईलाइनर आसानी से फैलता नहीं है और पूरे दिन बना रहता है।

#4 छोटी स्ट्रोक्स में लगाएं आईलाइनर आईलाइनर लगाते समय छोटे-छोटे स्ट्रोक्स बनाएं। इससे आपको सही आकार मिल सकेगा और यह देखने में भी ज्यादा प्राकृतिक लगेगा। शुरुआत में आंखों के कोने से शुरू करें और धीरे-धीरे बीच तक आते हुए इसे पूरा करें। अगर पहली बार सही आकार नहीं बन पाया हो तो चिंता न करें, आप उसे बाद में ठीक कर सकती हैं। छोटे स्ट्रोक्स बनाने से आईलाइनर अधिक सटीक और आकर्षक दिखता है, जिससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगती हैं।