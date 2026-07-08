बारिश के दिनों में घर साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान उपाय
क्या है खबर?
बारिश के मौसम में घर की सफाई करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। नमी और गंदगी के कारण घर जल्दी गंदा हो जाता है। हालांकि, कुछ सरल और प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं। इन उपायों से न केवल आपका समय बचेगा बल्कि आपका घर भी चमक उठेगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिनकी मदद से आप बारिश के दिनों में आसानी से सफाई कर सकते हैं।
#1
फर्श की सफाई के लिए करें इस मिश्रण का इस्तेमाल
फर्श की सफाई के लिए गर्म पानी में सफेद सिरका मिलाकर इसका उपयोग करें। सिरका कीटाणुओं को मारता है और फर्श की गंदगी को दूर करता है। इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में 1 कप सफेद सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण से फर्श को पोछें। इससे न केवल फर्श साफ रहेगा बल्कि महक भी अच्छी आएगी। ध्यान रखें कि मिश्रण को कुछ मिनट तक छोड़ने के बाद ही फर्श को पोछें ताकि गंदगी अच्छे से निकल जाए।
#2
रसोई के सिंक को ऐसे करें साफ
रसोई के सिंक में अक्सर खाना बच जाता है, जिससे बदबू आने लगती है। इसे साफ करने के लिए खाने का सोडा और नींबू का मिश्रण बनाएं। इसके लिए एक चम्मच खाने का सोडा में नींबू का रस डालकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इसे सिंक पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद गर्म पानी से धो लें। इससे न केवल बदबू दूर होगी बल्कि सिंक की चमक भी बरकरार रहेगी। यह तरीका बेहद आसान और कारगर है।
#3
बाथरूम की छत और दीवारें साफ करने का तरीका
बाथरूम की छत और दीवारों पर अक्सर फंगस हो जाती है, जिससे गंदगी का एहसास होता है। इसे हटाने के लिए क्लोरीन पाउडर और पानी का मिश्रण बनाकर लगाएं। मिश्रण को 10-15 मिनट तक लगा रहने दें, फिर पानी से धो दें। इससे फंगस आसानी से हट जाएगी और बाथरूम की दीवारें साफ-सुथरी दिखेंगी। इस तरीके का नियमित उपयोग करके आप अपने बाथरूम को हमेशा साफ-सुथरा रख सकते हैं।
#4
पर्दों की सफाई के लिए अपनाएं ये तरीका
पर्दों पर धूल-मिट्टी जम जाती है, जिससे घर गंदा दिखने लगता है। पर्दों को साफ करने के लिए हल्के गर्म पानी में थोड़ा कपड़े धोने वाला पाउडर मिलाकर उसमें पर्दे डाल दें। 10-15 मिनट बाद उन्हें निकालकर धूप में सुखा दें। इससे न केवल धूल-मिट्टी हटेगी बल्कि पर्दे ताजगी भरे भी लगेंगे। इस तरीके का नियमित उपयोग करके आप अपने पर्दों को हमेशा साफ-सुथरा रख सकते हैं और घर का माहौल भी बेहतर रहेगा।
#5
गद्दों की सफाई के लिए अपनाएं ये तरीका
गद्दों पर भी धूल-मिट्टी जम जाती है, जिससे नींद पर असर पड़ता है। गद्दों को साफ करने के लिए वैक्यूम मशीन का उपयोग करें या फिर कपड़े धोने वाले पाउडर को पानी में घोलकर गद्दे पर लगाएं। 2-3 घंटे बाद इसे सूखने दें। इससे गद्दा साफ रहेगा और आपकी नींद भी बेहतर होगी। इन सरल उपायों को अपनाकर आप बारिश के दिनों में भी अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं।