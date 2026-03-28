घर पर आसानी से बना सकते हैं जापान की मशहूर कात्सु करी, जानिए इसकी रेसिपी

कात्सु करी जापान का एक मशहूर व्यंजन है, जिसे आमतौर पर मांसाहारी सामग्री के साथ बनाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे शाकाहारी तरीके से भी बनाया जा सकता है? इस लेख में हम आपको शाकाहारी कात्सु करी की रेसिपी बताएंगे, ताकि आप भी बेफिक्र हो कर इस व्यंजन का लुत्फ उठा सकें। इस व्यंजन को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसका स्वाद आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा।

सामग्री कात्सु करी बनाने के लिए जरूरी सामग्री कात्सु करी एक जापानी व्यंजन है, जिसके चलते इसके लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए आपको ताजा टोफू, प्याज, लहसुन, अदरक, ब्रेड क्रंब्स, गाजर, आलू, हरी मिर्च, सोया सॉस, करी मसाला, कॉर्नस्टार्च, पानी, तेल, नमक और काली मिर्च चाहिए होगी। आप इन चीजों की मात्रा को अपनी जरूरत के हिसाब से तय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अन्य जापानी मसाले या सामग्रियां शामिल कर सकते हैं, जैसे कि चिली ऑयल आदि।

#1 सबसे पहले तैयार करें टोफू शाकाहारी कात्सु करी की शुरुआत ब्रेड वाले टोफू से होती है। इसके लिए सबसे पहले टोफू को पतले-पतले और लंबे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इन टुकड़ों को नमक और काली मिर्च लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि मसाले अच्छी तरह से उसमें समा जाएं। अब इन टोफू के टुकड़ों को ब्रेड क्रंब्स में लपेटकर तेल में तल लें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।

Advertisement

#2 इस तरह बनाएं मसालेदार ग्रेवी अब बारी आती है ग्रेवी बनाने की। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें। तेल गर्म होने पर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक डालें और सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें कद्दूकस की हुई गाजर, आलू और हरी मिर्च डालकर कुछ मिनट पकाएं। इसके बाद सोया सॉस, करी मसाला, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद ग्रेवी तैयार हो जाएगी।

Advertisement

#3 कॉर्नस्टार्च से ग्रेवी को करें गाढ़ा ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पहले एक चम्मच कॉर्नस्टार्च को थोड़े पानी में घोल लें, ताकि वह पतला हो जाए। अब इस घोल को तैयार ग्रेवी में डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गाठें न पड़ें। इसे मध्यम आंच पर पकाएं, जब तक कि ग्रेवी गाढ़ी न हो जाए। अगर करी को ज्यादा गाढ़ा करना हो तो कॉर्नस्टार्च की मात्रा बढ़ा दें। इस तरह आपकी शाकाहारी कात्सु करी तैयार हो जाएगी।