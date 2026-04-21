लू चल रही हो तो पाचन को दुरुस्त रखने के लिए अपनाएं ये 5 सुझाव

लू एक गंभीर मौसम की स्थिति है, जो अधिक गर्मी और आर्द्रता के कारण होती है। यह स्थिति शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लू के दौरान पाचन तंत्र पर भी इसका असर पड़ता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे डाइट टिप्स देंगे, जिनसे आप लू के समय अपने पाचन को स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 पानी पीते रहें लू के दौरान सबसे जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पानी, नारियल पानी या ताजे फलों का रस पीकर अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। इससे न केवल आपका शरीर ठंडा रहेगा, बल्कि पाचन तंत्र भी सही रहेगा। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। इसके अलावा ठंडे पेय पदार्थों का सेवन भी कर सकते हैं, जो आपको तरोताजा महसूस कराएंगे और लू से बचाव करेंगे।

#2 हल्का भोजन चुनें लू के समय भारी भोजन करने से बचें। हल्का भोजन, जैसे खिचड़ी, दही-चावल या सूप का सेवन करें, जो आसानी से पच सके। इससे पाचन तंत्र पर दबाव नहीं पड़ेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। भारी भोजन करने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, जिससे लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। हल्का भोजन न केवल आपको ऊर्जा देगा, बल्कि आपको ठंडक भी प्रदान करेगा। इसके अलावा फलों और सब्जियों का सेवन भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

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#3 मसालेदार और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें मसालेदार और तले हुए खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकते हैं, खासकर जब तापमान अधिक हो। इनका सेवन कम से कम करें, ताकि पेट में जलन या गैस बनने जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इसके बजाय आप उबली हुई सब्जियां या भाप में पकी हुई सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जो पचाने में आसान और सेहत के लिए अच्छी होती हैं। इनसे आपको जरूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे और पाचन तंत्र पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा।

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#4 ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें ठंडे पेय पदार्थ, जैसे नींबू पानी या छाछ का सेवन आपके शरीर को ठंडक देगा और पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रखेगा। ये पेय न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें विटामिन-C भी होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा इन पेय पदार्थों में मौजूद खनिज तत्व शरीर की जलन को दूर करते हैं और आपको तरोताजा महसूस कराते हैं। इनका नियमित सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।