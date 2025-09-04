घूमने के लिए अभी न चुनें ये जगहें, बाढ़ से हो रखी हैं प्रभावित

हर साल बारिश के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इस साल भी बारिश में बाढ़ का डर देखने को मिल रहा है। हाल ही में भारी बारिश के कारण दिल्ली के आसपास की कई नदियों का पानी बढ़ गया है। ऐसे में अगर आपकी कहीं घूमने की योजना है तो इन पांच जगहों पर जाने से बचें क्योंकि यहां बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा है और यहां जाने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।

#1 पंजाब पंजाब में बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यहां की नदियों का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक, सतलुज और व्यास नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में अगर आपको पंजाब घूमने का मन है तो किसी दूसरी जगह पर जाने का विचार करें क्योंकि यहां पर बाढ़ से जुड़ी कई घटनाएं हो चुकी हैं।

#2 गुरुग्राम हरियाणा का गुरुग्राम भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। यहां की कई नदियों का पानी भी बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम में भी सतलुज और व्यास नदियां बहती हैं और इनका पानी भी खतरे के निशान से ऊपर है। यहां पर भी कई बार बाढ़ आ चुकी है। ऐसे में अगर आपको गुरुग्राम घूमने का मन है तो किसी दूसरी जगह पर जाने का विचार करें।

#3 मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यहां पर भी कई बार बाढ़ आ चुकी है। इस बार भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां की कई नदियों का पानी भी बढ़ गया है। ऐसे में फिलहाल के लिए मुंबई में घूमने की योजना न बनाएं।

#4 उत्तराखंड उत्तराखंड में भी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यहां की कई नदियों का पानी भी बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक, हर साल बारिश के दौरान यहां पर भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इस बार भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां की नदियों का पानी भी बढ़ गया है।