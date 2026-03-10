अलसी बनाम सूरजमुखी के बीज, जानिए दोनों के पोषक तत्वों में क्या है अंतर

अलसी और सूरजमुखी के बीज पोषण बढ़ाने के लिए आजकल काफी पसंद किए जाते हैं। इन दोनों बीजों में ही कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं और दोनों के अपने अलग-अलग फायदे हैं। अगर हम इनके पोषण को समझ लें तो अपने खान-पान के लिए सही चुनाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं अलसी और सूरजमुखी के बीजों के पोषण में क्या बड़े फर्क हैं, इनके क्या फायदे हैं और इन्हें अपने खाने में कैसे शामिल कर सकते हैं।

#1 ओमेगा-3 फैटी एसिड से समृद्ध हैं अलसी के बीज अलसी को ओमेगा-3 फैटी एसिड से समृद्ध होने के चलते पसंद किया जाता है, खासकर अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (ALA) के लिए। ये जरूरी वसा दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं, सूजन को कम करती हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी घटाती हैं। एक चम्मच अलसी में लगभग 2.4 ग्राम ALA होता है, जो ज्यादातर लोगों को एक दिन में जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा ही है। अलसी को अपने खाने में शामिल करके आप ओमेगा-3 की जरूरत पूरी कर पाएंगे।

#2 विटामिन-E का बढ़िया स्त्रोत हैं सूरजमुखी के बीज सूरजमुखी के बीजों में विटामिन-E अधिक मात्रा में होता है। यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कोशिकाओं को नुकसानदायक कणों से बचाता है। एक औंस सूरजमुखी के बीज से आपको दिनभर के विटामिन-E की करीब 10 प्रतिशत मात्रा मिल सकती है। यह पोषक तत्व हमारी त्वचा और आंखों को सेहतमंद रखने के लिए जाना जाता है। साथ ही यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ा देता है।

Advertisement

#3 अलसी के बीज से मिलता है फाइबर अलसी में ढेर सारा फाइबर होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है। यह पेट को साफ रखता है और कब्ज से भी बचाव करता है। एक चम्मच पिसी हुई अलसी में करीब 3 ग्राम फाइबर होता है। यह वयस्कों के लिए रोज की जरूरत का लगभग 10 प्रतिशत है। जब हम पर्याप्त फाइबर खाते हैं तो पेट भरा-भरा महसूस होता है। इससे वजन को काबू में रखना आसान हो जाता है और बार-बार भूख लगनी बंद हो जाती है।

Advertisement

#4 सूरजमुखी के बीजों से मिलता है प्रोटीन सूरजमुखी के बीज पेड़-पौधों से मिलने वाले प्रोटीन का एक अच्छा स्त्रोत हैं। यह मांसपेशियों को बनाने और उनकी मरम्मत के लिए बहुत अहम पोषक तत्व है। एक औंस सूरजमुखी के बीज में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है। यह वयस्कों के लिए रोज की जरूरत का लगभग 12 प्रतिशत है। अपने खाने में सूरजमुखी के बीज डालकर आप मांसाहारी चीजें खाए बिना भी अपनी प्रोटीन की जरूरत पूरी कर सकते हैं।