आईलिड सूज गई हैं? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं, जल्द मिलेगा आराम

आईलिड आंखों का एक अहम हिस्सा होती हैं और इनका सूज जाना एक आम समस्या है। यह समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि एलर्जी, नींद की कमी, गलत सौंदर्य उत्पाद का उपयोग या आंखों का अधिक तनाव। सूजी आईलिड न केवल देखने में खराब लगती हैं, बल्कि इससे आंखों में असुविधा भी हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाकर इस समस्या से राहत मिल सकती है।

#1 ठंडे पानी से धोएं चेहरा सूजी आईलिड ठीक करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है कि आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। ठंडा पानी त्वचा को ताजगी देता है और सूजन को कम करता है। इसके लिए पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें, फिर ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उसका उपयोग करें। इस प्रक्रिया को दिन में दो बार दोहराएं, इससे आपको जल्द ही फर्क नजर आएगा और आपकी आईलिड भी जल्दी ठीक होंगी।

#2 खीरे के टुकड़े का करें इस्तेमाल खीरा एक ऐसा फल है, जिसमें ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो सूजी आईलिड ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए दो मोटे-मोटे खीरे के टुकड़े काट लें और उन्हें फ्रिज में रख दें ताकि वे ठंडे हो जाएं। ठंडे खीरे के टुकड़ों को अपनी बंद आंखों पर रखें और 10-15 मिनट तक आराम करें। इससे आपकी आईलिड ताजगी महसूस करेंगी और सूजन भी कम होगी, जिससे आपकी आंखें और चेहरा भी अच्छा लगेगा।

#3 टी बैग्स भी हैं प्रभावी टी बैग्स में ऐसे तत्व होते हैं, जो सूजी आईलिड ठीक करने में मदद करते हैं। इसके लिए इस्तेमाल किए गए टी बैग्स को फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें, फिर इन्हें अपनी बंद आंखों पर रखें और 15 मिनट तक आराम करें। इससे आपकी आईलिड ताजगी महसूस करेंगी और सूजन भी कम होगी, जिससे आपकी आंखें और चेहरा भी अच्छा लगेगा। यह तरीका सरल और असरदार है, जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगी।

#4 नारियल तेल का करें उपयोग नारियल तेल में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो सूजी आईलिड ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े से नारियल तेल को हल्का गर्म करें और अपनी बंद आंखों पर हल्के हाथों से मालिश करें। इससे आपकी आईलिड नरम होंगी और सूजन भी कम होगी। इसके अलावा नारियल तेल त्वचा को पोषण देता है और आपकी आंखें ताजगी महसूस करेंगी। इस प्रक्रिया को रात में सोने से पहले करें ताकि सुबह तक फर्क नजर आए।