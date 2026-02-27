एंग्जायटी को कम करने में मदद कर सकते हैं ये 5 घरेलू नुस्खे

एंग्जायटी एक ऐसी मानसिक समस्या है, जो शरीर के साथ-साथ दिमाग को भी प्रभावित करती है। इससे व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर आप या आपका कोई करीबी व्यक्ति एंग्जायटी से जूझ रहा है तो आइए आज हम आपको इसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं, जो एंग्जायटी को प्राकृतिक रूप से दूर कर सकते हैं। इनसे आपको मानसिक शांति और आराम भी मिल सकता है।

#1 गहरी सांस लेना है फायदेमंद गहरी सांस लेना एंग्जायटी को कम करने का एक सरल और असरदार तरीका है। इसे करने के लिए किसी शांत जगह पर बैठें और गहरी सांस लें, फिर धीरे-धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को शांत करती है और आपको मानसिक शांति देती है। गहरी सांस लेने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे आपका मन और शरीर दोनों तरोताजा महसूस करते हैं। इसे दिन में कम से कम 5-10 मिनट जरूर करें।

#2 तुलसी का सेवन करें तुलसी का सेवन भी एंग्जायटी को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए तुलसी की पत्तियों को चबाएं या फिर उसका रस निकालकर पी लें। तुलसी में मौजूद तत्व दिमागी तनाव को कम करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से आपका मन शांत रहता है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं। तुलसी का उपयोग आप चाय में भी कर सकते हैं, जिससे उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।

#3 योग और ध्यान लगाएं योग और ध्यान लगाना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। योगाभ्यास से शरीर लचीला और मजबूत बनता है, जबकि ध्यान लगाने से मन स्थिर होता है। इसके लिए सुबह-सुबह कुछ मिनट योग करें और उसके बाद ध्यान लगाएं। इससे आपका दिन सकारात्मक रहता है और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। नियमित रूप से इन दोनों गतिविधियों को करने से मानसिक शांति और संतुलन मिलता है।

#4 जड़ी-बूटी वाली चाय पिएं जड़ी-बूटी वाली चाय जैसे कैमोमाइल या पुदीना पीने से भी एंग्जायटी कम होती है। इन चाय में प्राकृतिक शांतिदायक गुण होते हैं, जो आपको आराम देते हैं और तनाव को दूर करते हैं। इसके लिए एक कप गर्म पानी में कैमोमाइल या पुदीना डालकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे छानकर पी लें। इससे आपका मन शांत रहता है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं। इन चाय का नियमित सेवन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।