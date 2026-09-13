दवाइयां लेना लगता है मुश्किल? इन 5 सरल तरीकों को अपनाकर होगी आसानी

दवाइयों का असर तभी सही से होता है जब आप इन्हें सही समय पर लें। अगर आप समय पर दवा लेना भूल जाते हैं तो इसके लिए अलार्म का सहारा लें या डायरी में दवा का समय लिखें।

इससे आपको याद रहेगा कि कब कौन-सी दवा लेनी है। नियमितता बनाए रखने के लिए यह तरीका उपयोगी है।

सही समय पर दवा लेने से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं और यह बीमारी को बढ़ने से रोकने में मदद करता है।