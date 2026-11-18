अंजीर में फाइबर, विटामिन-C, विटामिन-K, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है।

इसके अलावा अंजीर में एक खास प्रकार का फाइबर भी होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में सहायक है।

इसके सेवन से पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है। इसके अन्य लाभ भी हैं जो इसे खास बनाते हैं।