ठंड के कारण लगे हैं ठिठुरने? खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

मानसून के बाद अब सर्दियों का मौसम आ चुका है। इस मौसम में ठंड के कारण शरीर में ठिठुरने की समस्या होना सामान्य है, लेकिन अगर यह बार-बार हो तो यह काफी असहज हो सकता है। इसके अलावा इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप ठंड से होने वाली ठिठुरन से सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 गर्म कपड़े पहनें ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनना जरूरी है। ठंडे मौसम में शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगता है, जिससे ठंड से ठिठुरन की समस्या होती है। इससे बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और ठंड से बचाव होता है। इसके लिए आप ऊन से बने जैकेट, स्वेटर, मफलर, दस्ताने आदि पहन सकते हैं। ठंड में गर्म कपड़े पहनकर आप आरामदायक और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।

#2 गर्म पेय का करें सेवन ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म पेय का सेवन करना फायदेमंद है। गर्म पेय पीने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और ठंड के कारण होने वाली ठिठुरन से भी बचाव होता है। इसके लिए आप अदरक वाली चाय, हल्दी वाला दूध, ग्रीन टी, सूप या फिर गर्म पानी आदि का सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में इन पेय पदार्थों का सेवन करने से शरीर को गर्माहट मिलती है।

#3 गर्म खाना खाएं गर्म खाना खाने से भी शरीर का तापमान संतुलित रहता है और ठंड के कारण होने वाली ठिठुरन से बचाव होता है। इसके लिए आप गर्म सब्जियां, दाल, चावल, रोटी और करी आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही गर्म और मसालेदार खाने से भी शरीर को गर्माहट मिलती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में गर्म दूध और चाय को भी शामिल कर सकते हैं। सर्दियों में गर्म खाना खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है।

#4 सोते समय गर्म कंबल का उपयोग करें अगर आपको सोते समय ठंड के कारण ठिठुरन महसूस होती है तो सोते समय गर्म कंबल का उपयोग करें। यह न केवल आपको गर्म रखेगा बल्कि ठंड के कारण होने वाली ठिठुरन से भी बचाएगा। इसके लिए आप ऊन से बने कंबल या फिर रजाई का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बिस्तर के आसपास भी गर्म कंबल रख सकते हैं। ठंड से बचने के लिए यह एक सरल और प्रभावी तरीका है।