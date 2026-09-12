दोपहर के बाद सुस्ती महसूस हो रही है? इन 5 तरीकों से बने रहें ऊर्जावान
क्या है खबर?
सुस्ती एक आम समस्या है, खासकर जब आप पूरे दिन काम कर रहे हों। अगर आप दोपहर के बाद सुस्ती महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका शरीर थकान महसूस कर रहा है और ऊर्जा कम हो रही है। यह समस्या ज्यादातर ऑफिस में काम करने वाले लोगों को होती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी सुस्ती को दूर कर सकते हैं और पूरे दिन तरोताजा रह सकते हैं।
#1
पानी ज्यादा पिएं
पानी का ज्यादा सेवन करना आपके शरीर को तरोताजा रखता है और सुस्ती को दूर करता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए।
अगर आपको सादा पानी पीना अच्छा नहीं लगता तो उसमें नींबू या पुदीना डाल सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इससे न केवल आपकी प्यास बुझती है, बल्कि शरीर में ताजगी भी बनी रहती है और थकान महसूस नहीं होती।
#2
हल्का व्यायाम करें
हल्का व्यायाम आपके शरीर में खून के बहाव को बेहतर करता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं। ऑफिस में ही कुछ मिनट टहलें या हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करें।
इसके अलावा ब्रेक के समय कुछ योगासन, जैसे ताड़ासन या वृक्षासन कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी शारीरिक हालत सुधरती है, बल्कि मानसिक थकान भी कम होती है।
हल्का व्यायाम आपके शरीर को सक्रिय रखता है और सुस्ती को दूर करने में मदद करता है।
#3
पौष्टिक नाश्ता करें
सुबह का नाश्ता जरूरी होता है, क्योंकि यह आपके दिन की शुरुआत करता है। नाश्ते में ओट्स, फल या दही जैसी चीजें शामिल करें, ताकि आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलती रहे।
इसके अलावा मूंगफली का मक्खन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है। ये आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं और सुस्ती से बचने में मदद करते हैं।
सही नाश्ता आपके शरीर को जरूरी ताकत देता है।
#4
छोटे-छोटे ब्रेक लें
काम के दौरान छोटे ब्रेक लेना आपके शरीर और दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। हर घंटे के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर गहरी सांस लें।
इससे आपका मन शांत रहेगा और आप फिर से तरोताजा महसूस करेंगे। गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे थकान कम होती है और दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है।
यह तरीका आपके काम की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है।
#5
सही रोशनी में काम करें
अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जहां रोशनी कम है तो आंखें जल्दी थक सकती हैं और सुस्ती महसूस होने लगती है। हमेशा अच्छी रोशनी वाली जगह पर काम करें।
प्राकृतिक रोशनी सबसे अच्छी होती है, लेकिन अगर संभव न हो तो ऐसी लाइट का उपयोग करें, जो आंखों पर ज्यादा जोर न डालें। इसके अलावा ब्रेक के समय आंखों को आराम देने के लिए कुछ मिनट उन्हें बंद रखें।
ऐसा करने से आंखों की थकान कम होगी।