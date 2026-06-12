घर पर फादर्स डे मनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके, पिता हो जाएंगे खुश
क्या है खबर?
हर साल जून के तीसरे रविवार को 'फादर्स डे' के तौर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन सभी पिता को सम्मानित करना है, जो अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इस दिन को मनाने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन को अपने पिता के साथ घर पर मनाना चाहते हैं तो आइए कुछ आसान और प्रभावी तरीके जानते हैं।
#1
पिता के साथ बिताएं खास समय
फादर्स डे के मौके पर अपने पिता के साथ खास समय बिताना एक अच्छा विचार हो सकता है। इसके लिए आप अपने पिता के साथ बैठकर उनके पसंदीदा विषयों पर बातचीत कर सकते हैं। आप चाहें तो उनके साथ कोई पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं या फिर उनके साथ कोई ऐसा काम कर सकते हैं, जो उन्हें पसंद हो। इस तरह से आप अपने पिता को खास महसूस करा सकते हैं।
#2
पिता के लिए तैयार करें स्वादिष्ट खाना
अगर आपके पिता को बाहर का खाना पसंद नहीं है तो ऐसे में आप उनके लिए घर पर ही एक स्वादिष्ट खाना तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पिता को सुबह से ही यह बताएं कि उनके लिए घर पर एक खास खाना तैयार किया जा रहा है। इसके बाद दोपहर में उनके पसंदीदा व्यंजनों को बनाना शुरू कर दें और रात के समय उन्हें परोसें। यकीनन आपका यह प्रयास उन्हें काफी पसंद आएगा।
#3
पिता को दें खास उपहार
पिता को खास उपहार देने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके सामने अचानक से आ जाएं। खास उपहार देने के लिए आप अपने पिता के लिए कोई खास तोहफा खरीद सकते हैं या फिर उनके साथ कोई ऐसा काम कर सकते हैं, जो उन्हें पसंद हो। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो अपने पिता के लिए एक खास पार्टी भी रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने पिता को खुश कर सकते हैं।
#4
पिता के साथ खेलें पसंदीदा खेल
अगर आपके पिता को खेल-कूद पसंद है तो आप उनके साथ कोई खेल खेल सकते हैं। आप चाहें तो उनके साथ कोई बाहर का खेल खेल सकते हैं या फिर उनके साथ बैठकर लूडो, कैरम या पजल जैसी घर के अंदर खेली जाने वाली गेम भी खेल सकते हैं। इसके अलावा आप पिता के साथ मिलकर कोई खेल भी देख सकते हैं। इसके लिए आप उनके साथ मिलकर कोई खेल की फिल्म देख सकते हैं।
#5
पिता के लिए बनाएं वीडियो संदेश
अगर आप अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिता नहीं पा रहे हैं या उनसे दूर रहते हैं तो आप उनके साथ एक वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पिता के लिए एक वीडियो संदेश भी बना सकते हैं। इसमें आप अपने पिता से प्यार भरे कुछ शब्द कह सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप उनके साथ कितना समय बिताना चाहते हैं। यकीनन आपके पिता को आपका यह संदेश काफी पसंद आएगा।