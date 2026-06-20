खेलों से प्रेरित स्टाइल ट्रेंड, जो बन गए हैं रोजमर्रा के फैशन का हिस्सा

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एथलेजर स्टाइल

एथलेजर स्टाइल में खेल के कपड़ों को रोजमर्रा के कपड़ों के साथ मिलाया जाता है। इसमें खेल की टी-शर्ट, लेगिंग या जॉगर्स के साथ टॉप भी शामिल होते हैं। यह लुक न केवल आरामदायक है, बल्कि आपको एक फैशनेबल अंदाज भी देता है। इसे आप व्यायाम, कॉलेज या दोस्तों संग बाहर घूमने के लिए पहन सकते हैं। इस लुक को पूरा करने के लिए आप हल्का मेकअप और खेल के जूते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।