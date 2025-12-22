भारतीय राज्यों की पारंपरिक पोशाक, जानिए किस राज्य की पोशाक कैसी होती है

भारत की संस्कृति बहुत सुंदर है और यह अपने पारंपरिक कपड़ों के लिए भी जानी जाती है। हर राज्य की अपनी खास पोशाक होती है, जो वहां की संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। इन कपड़ों में रंग, डिज़ाइन और कपड़े का चुनाव बहुत अहम होता है। इस लेख में हम आपको कुछ राज्यों की पारंपरिक पोशाकों के बारे में बताएंगे, जो उनके इतिहास और रीति-रिवाजों को दर्शाते हैं।

#1 कश्मीर की पारंपरिक पोशाक कश्मीर में महिलाएं 'पश्मीना' शॉल पहनती हैं, जो ऊन से बने होते हैं और सर्दियों में गर्माहट देते हैं। पुरुषों के लिए 'फिरन' एक पारंपरिक कपड़ा है, जो लंबा होता है और ठंड से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा कश्मीर में 'ऊनी कपड़े' भी बहुत लोकप्रिय हैं। यह सभी कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाते हैं।

#2 पंजाब की पारंपरिक पोशाक पंजाब की महिलाएं 'सलवार-कुर्ता' पहनती हैं, जिसमें दुपट्टा भी शामिल होता है। यह पोशाक न केवल आरामदायक होती है, बल्कि पंजाबी संस्कृति की पहचान भी है। पुरुषों के लिए 'धोती' और 'कुर्ता' एक आम कपड़ा है, जिसे वे विशेष अवसरों पर पहनते हैं। इसके अलावा पंजाब में 'पग' भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। ये सभी कपड़े पंजाबी संस्कृति और रीति-रिवाजों को दर्शाते हैं।

Advertisement

#3 राजस्थान की पारंपरिक पोशाक राजस्थान की महिलाएं 'घाघरा-चोली' पहनती हैं, जिसमें लंबे ब्लाउज और रंग-बिरंगे घाघरे शामिल होते हैं। पुरुषों के लिए 'धोती' और 'कुर्ता' एक आम कपड़ा है, जिसे वे विशेष अवसरों पर पहनते हैं। इसके अलावा राजस्थान में 'राजस्थानी पगड़ी' भी बहुत अहमियत रखती है, जो पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। ये सभी कपड़े राजस्थानी संस्कृति और रीति-रिवाजों को दर्शाते हैं। राजस्थान का पारंपरिक पहनावा अपनी रंगीनता और विविधता के लिए मशहूर है।

Advertisement

#4 महाराष्ट्र की पारंपरिक पोशाक महाराष्ट्र की महिलाएं 'नऊवारी' पहनती हैं, जिसमें साड़ी को खास तरीके से बांधा जाता है, जबकि वहां के पुरुषों के लिए 'धोती' और 'कुर्ता' एक आम कपड़ा है, जिसे वे विशेष अवसरों पर पहनते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में ' महाराष्ट्रीयन पगड़ी' भी बहुत अहमियत रखती है, जो पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। ये सभी कपड़े महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं और वहां की पहचान बन चुके हैं।