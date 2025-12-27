LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / सलमान खान जितने हैंडसम दिखना चाहते हैं? उनसे सीखें फैशन के ये सबक
सलमान खान जितने हैंडसम दिखना चाहते हैं? उनसे सीखें फैशन के ये सबक
सलमान खान के फैशन सुझाव (तस्वीर: एक्स/@Being_Nehu12)

सलमान खान जितने हैंडसम दिखना चाहते हैं? उनसे सीखें फैशन के ये सबक

लेखन सयाली
Dec 27, 2025
08:00 am
क्या है खबर?

27 दिसंबर, 2025 को बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान 60 साल के हो गए हैं। हालांकि, उनका शानदार अंदाज, फिट शरीर और फैशन सेंस इस बात के गवाह हैं कि उम्र महज एक संख्या होती है। वह बॉलीवुड के सबसे कामयाब कलाकारों में शुमार होते हैं और लाखों की प्रेरणा हैं। अगर आप सलमान जितने हैंडसम दिखना चाहते हैं तो उनके ये फैशन टिप्स अपनाकर देखें। आपको भी 'भाई जान' जैसा कूल लुक मिल जाएगा।

#1

आरामदायक कपड़ों में करें निवेश

सलमान के लिए सबसे जरूरी उनका आराम होता है और उनका स्टाइल भी इसका सबूत देता है। वह ज्यादातर छोटी बाजू वाली टी-शर्ट और जींस में नजर आते हैं। यह आउटफिट बेहद आरामदायक और सरल होता है, लेकिन सलमान पर खूब जंचता भी है। उन्हें हल्के फैब्रिक वाले कपड़े पहनना पसंद है, जिनमें कॉटन शामिल होता है। साथ ही सलमान को एकल रंगों वाली शर्ट भी अच्छी लगती हैं, जिनमें वह अक्सर नजर आते हैं।

#2

क्लासिक फॉर्मल कपड़े पहनें

सलमान के फॉर्मल कपड़े उनकी पहचान हैं, जिनमें वह सबसे स्टाइलिश नजर आते हैं। खास मौकों पर वह उनके नाप के मुताबिक सिले हुए सूट पहनना पसंद करते हैं। साथ ही उन्हें कई समारोहों में पारंपरिक शेरवानी और पठानी सूट में भी देखा गया है। सलमान ज्यादातर मोनोक्रोम सूट पहनते हैं, यानि कि एक ही रंग के अलग-अलग शेड वाले सूट को चुनते हैं। इससे उनका लुक और भी खास बन जाता है।

Advertisement

#3

टी-शर्ट चुनें

सलमान का नाम लेते ही मन में जो छवि आती है, उसमें वह टी-शर्ट में ही नजर आते हैं। यह उनका आइकोनिक लुक बन चुका है, जिसमें उनकी बॉडी भी शानदार लगती है। आप भी उनकी तरह दिखने के लिए अलग-अलग रंगों और प्रिंट वाली टी-शर्ट में निवेश कर सकते हैं। उसके साथ लो-राइज वाली जींस पहनें और अपने लुक को पूरा कर लें। यह लुक कैजुअल मौकों के लिए सबसे आदर्श रहेगा।

Advertisement

#4

एक्सेसरीज पहनना न भूलें

सलमान की एक खास एक्सेसरी है, जिसके बिना उनका लुक पूरा नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं उनके आइकोनिक नीले ब्रेसलेट की, जिसे पहनकर हर आउटफिट खास बन जाता है। इसके अलावा सलमान को गले में चांदी की चेन पहनना भी अच्छा लगता है, जो हर पुरुष पर जंच सकती है। सलमान को अलग-अलग स्टाइल के धूप के चश्मे पहनने का भी शौक है, जो एक ट्रेंडी लुक देते हैं।

Advertisement