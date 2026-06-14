ये फैशन आइटम एक समय पर थे महज जरूरत, आज बन गए हैं सभी के पसंदीदा

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जूते

जूते एक ऐसी चीज हैं, जो हर किसी के लिए जरूरी होते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि पहले जूते सिर्फ काम करने के लिए पहने जाते थे? पुराने समय में लोग बिना जूते के ही चलते थे और जूते सिर्फ खास मौकों पर पहने जाते थे। आज के समय में जूते न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी होते हैं। अब लोग जूते अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार चुनते हैं और इनका रोजाना इस्तेमाल करते हैं।