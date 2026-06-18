भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मकबरे, एक बार जरूर जाएं

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हुमायूं का मकबरा (दिल्ली)

दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा मुगलों की शान का प्रतीक है। यह भारत की पहली बड़ी इमारत है, जिसे मुगलों ने बनवाया था। इस मकबरे का निर्माण 1558 में हुआ था और यह सफेद पत्थर और लाल पत्थर से बनी हुई है। यह मकबरा न केवल अपने खूबसूरत डिजाइन के लिए मशहूर है, बल्कि यह भारतीय निर्माण कला का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। यहां आकर आप मुगलों की कला और संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।