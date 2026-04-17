पलकों को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के लिए आजमाएं ये 5 टिप्स

लंबी और घनी पलकों की चाहत हर महिला की होती है। इसके लिए कई महिलाएं महंगे-महंगे उत्पादों का इस्तेमाल भी करती हैं, लेकिन इनका असर ज्यादा नहीं होता। अगर आप भी पलकों को घना और लंबा बनाने के लिए परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये उपाय न केवल सस्ते हैं, बल्कि सुरक्षित भी हैं।

#1 नारियल तेल का करें इस्तेमाल नारियल तेल पलकों को घना और लंबा बनाने में मदद करता है। इसके लिए एक साफ ब्रश से रात को सोने से पहले अपनी पलकें पर नारियल तेल लगाएं और सुबह उठकर इसे धो लें। रोजाना इसका इस्तेमाल करने पर आपको फर्क नजर आएगा। नारियल तेल में मौजूद पोषक तत्व आपकी पलकें को मजबूत बनाते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। यह पलकों को नमी भी देता है।

#2 एलोवेरा जेल से मिलेगी मदद एलोवेरा जेल में विटामिन-E होता है, जो आपकी पलकों को पोषण देता है। इसके लिए एक ताजा एलोवेरा पत्ता काटकर उसका जेल निकालें और रात को सोने से पहले अपनी पलकें पर लगाएं। सुबह उठकर इसे धो लें। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने पर आपकी पलकों में फर्क नजर आएगा। एलोवेरा जेल में मौजूद पोषक तत्व आपकी पलकों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। यह पलकों को नमी भी देता है।

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#3 जैतून का तेल भी है प्रभावी जैतून का तेल भी पलकों को घना और लंबा बनाने में मदद करता है। इसके लिए एक साफ ब्रश से रात को सोने से पहले अपनी पलकें पर जैतून का तेल लगाएं और सुबह उठकर इसे धो लें। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने पर आपको फर्क नजर आएगा। जैतून का तेल आपकी पलकों को पोषण देता है और उन्हें टूटने से बचाता है। यह पलकों को नमी भी देता है।

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#4 विटामिन-E कैप्सूल आएगा काम विटामिन-E कैप्सूल में ऐसे गुण होते हैं, जो आपकी पलकों को पोषण देते हैं। इसके लिए एक विटामिन-E कैप्सूल को काटकर उसका तेल निकालें और रात को सोने से पहले अपनी पलकें पर लगाएं। सुबह उठकर इसे धो लें। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने पर आपकी पलकों में फर्क नजर आएगा। विटामिन-E कैप्सूल आपकी पलकों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। यह पलकों को नमी भी देता है।