प्रदूषण के कारण हो सकती हैं ये 5 आंखों की बीमारियां, जानें बचाव के तरीके

आंखें हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही आंखों की बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, लालिमा, धुंधला दिखना और यहां तक आंखों की बाहरी परत पर चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको उन आंखों की बीमारियों के बारे में बताते हैं, जो प्रदूषण के कारण हो सकती हैं।

#1 आंखों का सूखापन आंखों का सूखापन तब होता है जब हवा में मौजूद गंदगी आंखों की नमी को कम कर देती है। इससे आंखों में जलन, खुजली और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस स्थिति में आंखें सूखी रहती हैं और उनमें जलन महसूस होती है। इससे बचाव के लिए आंखों को नियमित रूप से धोएं और डॉक्टर द्वारा सुझाई गई आई ड्रॉप का उपयोग करें। इसके अलावा आंखों को धूल और धुएं से बचाकर रखें।

#2 एलर्जी के कारण आंखों की सूजन एलर्जी के कारण आंखों की सूजन एक प्रकार का संक्रमण है, जो प्रदूषण के कारण होता है। इसमें आंखों में खुजली, लालिमा और सूजन होती है। यह संक्रमण तब होता है जब हवा में मौजूद धूल कण या अन्य गंदगी आंखों के संपर्क में आते हैं। इससे बचाव के लिए आंखों को नियमित रूप से साफ रखें और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का सेवन करें। इसके अलावा धूल और धुएं से बचकर रहें।

#3 आंखों की जलन और लालिमा प्रदूषण के कारण आंखों में जलन और लालिमा होना आम बात है। जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो उसमें मौजूद कण हमारी आंखों पर भी असर डालते हैं, जिससे उनमें जलन और लालिमा हो सकती है। इससे बचाव के लिए घर के अंदर हवा साफ करने वाला यंत्र लगाएं और घर की खिड़कियों को बंद रखें ताकि बाहर की गंदी हवा न आए। इसके अलावा आंखों को नियमित रूप से धोएं और ठंडे पानी से धोएं।

#4 आंखों की बाहरी परत पर चोट आंखों की बाहरी परत पर चोट तब होती है जब हवा में मौजूद गंदगी हमारी आंखों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचाती है। इससे आंखों में तेज दर्द, जलन और धुंधला दिखना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस स्थिति में आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें खुजली होती रहती है। इससे बचाव के लिए आंखों को नियमित रूप से धोएं और डॉक्टर द्वारा सुझाए गए आई ड्रॉप का उपयोग करें।