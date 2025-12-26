त्वचा की देखभाल का नया उपचार है एक्सोसोम थेरेपी, जानिए इसके बारे में सब कुछ

इन दिनों एक खास तरह का स्किनकेयर उपचार वायरल हो रहा है, जिसे 'एक्सोसोम थेरेपी' कहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसकी जमकर चर्चा कर रहे हैं और त्वचा विशेषज्ञ भी इसे सुझाते हैं। हालांकि, त्वचा की देखभाल वाले इस उपचार को अपनाने से पहले आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। आज हम आपको एक्सोसोम थेरेपी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आप सही निर्णय ले सकें।

मतलब क्या होती है एक्सोसोम थेरेपी? एक्सोसोम थेरेपी में एक्सोसोम नाम के छोटे-छोटे कणों का इस्तेमाल होता है, जो त्वचा कोशिकाओं द्वारा प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न होते हैं। ये कण त्वचा की नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनाने और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करते हैं। एक्सोसोम को या तो त्वचा की देखभाल वाले उत्पादों में मिलाया जाता है या इन्हें माइक्रोनीडलिंग के जरिए शरीर में डाला जाता है। इन्हें वसा ऊतकों, बोन मेरो या गर्भनाल ऊतकों से प्राप्त किया जाता है।

कार्य कैसे काम करते हैं एक्सोसोम? एक्सोसोम को कोशिकाओं के बजाय एक मेसेंजर की तरह देखा जाना चाहिए। ये क्षतिग्रस्त त्वचा कोशिकाओं को ज्यादा कोलेजन बनाने के लिए संदेश भेजते हैं। इसके परिणामस्वरूप, त्वचा की बनावट बेहतर होती है, निखार आता है और कसाव भी आ जाता है। एक्सोसोम एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक प्रोटीन, लिपिड और RNA जैसी जेनेटिक सामग्री पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी ही मदद से कोशिकाओं की मरम्मत होती है।

Advertisement

फायदे एक्सोसोम थेरेपी के लाभ जो लोग एक्सोसोम थेरेपी करवाते हैं, उनकी त्वचा पहले से ज्यादा निखरी और मुलायम हो जाती है। इसकी मदद से त्वचा पर नजर आने वाले काले दाग-धब्बे मिट जाते हैं और समान रंगत मिलती है। इसे करवाने से त्वचा की उपचार प्रक्रिया भी तेज हो जाती है, जिससे मुंहासे आदि होने का खतरा कम हो जाता है। इसका असर एक हफ्ते के अंदर नजर आने लगता है और 6 महीने से ज्यादा समय तक बना रहता है।

Advertisement

नुकसान एक्सोसोम थेरेपी के दुष्प्रभाव वैसे तो एक्सोसोम थेरेपी सुरक्षित होती है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसके सबसे आम नकारात्मक प्रभावों में त्वचा का लाल पड़ना, हल्की सूजन, जलन या संवेदनशीलता शामिल हो सकती है। खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद या गलत तरीके से एक्सोसोम थेरेपी करवाने से एलर्जी का खतरा भी हो सकता है। जिन लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है, उन्हें हाथों पर पैच टेस्ट करने के बाद ही यह थेरेपी करवानी चाहिए।