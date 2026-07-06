भारत के लोगों की इन आदतों को पसंद करते हैं विदेशी, जिनमें झलकती है हमारी संस्कृति

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नमस्ते और हाथ जोड़कर अभिवादन

भारतीयों का अभिवादन करने का एक बहुत खास तरीका है, जो है 'नमस्ते'। इसमें हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। यह सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, बल्कि एक सम्मान और आदर दिखाने का तरीका भी है। जब विदेशी लोग भारतीयों को इस तरह अभिवादन करते देखते हैं तो उन्हें यह बहुत सुंदर और आदरपूर्ण लगता है। वे इसे अपनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वे भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन सकें और भारतीयों को सम्मान दिखा सकें।