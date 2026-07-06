भारत के लोगों की इन आदतों को पसंद करते हैं विदेशी, जिनमें झलकती है हमारी संस्कृति
क्या है खबर?
भारतीय संस्कृति और जीवनशैली में कुछ ऐसी आदतें हैं, जो न केवल भारतीयों को, बल्कि विदेशियों को भी बहुत पसंद आती हैं। ये हमारी रोजमर्रा की आदतों में शामिल होती हैं और इन्हें समझना एक अलग ही अनुभव है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी भारतीय आदतों के बारे में बताते हैं, जो विदेशियों को गुपचुप तरीके से बहुत पसंद आती हैं और वे इनका पालन करने की कोशिश करते हैं।
#1
नमस्ते और हाथ जोड़कर अभिवादन
भारतीयों का अभिवादन करने का एक बहुत खास तरीका है, जो है 'नमस्ते'। इसमें हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। यह सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, बल्कि एक सम्मान और आदर दिखाने का तरीका भी है। जब विदेशी लोग भारतीयों को इस तरह अभिवादन करते देखते हैं तो उन्हें यह बहुत सुंदर और आदरपूर्ण लगता है। वे इसे अपनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वे भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन सकें और भारतीयों को सम्मान दिखा सकें।
#2
चाय पीना
भारतीयों के लिए चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि यह उनकी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा है। सुबह-सुबह या शाम को दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर एक कप चाय पीना भारतीय जीवनशैली का अहम हिस्सा है। विदेशी लोग इस आदत को बहुत पसंद करते हैं और इसे अपनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वे भी इस खास अनुभव का हिस्सा बन सकें और भारतीय संस्कृति का आनंद ले सकें।
#3
हाथ से भोजन करना
भारतीय खाने का मजा हाथ से खाने में ही आता है। यह सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक अनुभव है। हाथ से खाना खाने से भोजन के साथ एक खास संबंध बनता है, जो शायद चम्मच-फोर्क से नहीं बनता। विदेशी लोग जब भारतीयों को इस तरह खाते हुए देखते हैं तो उन्हें यह बहुत आकर्षित करता है और वे इसे अपनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वे भी इस अनोखे अनुभव का हिस्सा बन सकें।
#4
अचार का इस्तेमाल
भारतीय खाने में अचार का इस्तेमाल बहुत होता है, जो खाने का स्वाद बढ़ा देता है। विदेशी लोग भारतीय खाने का यह अनोखा पहलू भी बहुत पसंद करते हैं और इसे अपने खाने में शामिल करने की कोशिश करते हैं। अचार के अलग-अलग प्रकार और उनके साथ खाने का तरीका विदेशी लोगों को बहुत पसंद आता है। वे इसे अपनाकर भारतीय भोजन का असली स्वाद चखने की कोशिश करते हैं।
#5
योग और ध्यान करना
भारत के लोग योग करना पसंद करते हैं और नियमित रूप से ध्यान लगाते हैं। इन दोनों अभ्यासों के जरिए उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, वे फिट रहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। विदेश के लोगों को ये दोनों अभ्यास बेहद पसंद आते हैं और वे इन्हें अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। वे खास तौर से भारत आ कर इन्हें सीखना और इनका अभ्यास करना भी पसंद करते हैं।