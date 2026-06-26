रोजमर्रा की इन चीजों को ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए इस्तेमाल, आज ही बदलें
क्या है खबर?
हमारे रोजाना के जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिनका हम बार-बार इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं और इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना भी अहम होता है। हालांकि, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें हमें समय-समय पर बदलते रहना चाहिए। इससे हमारी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
#1
दांत साफ करने का ब्रश
दांत साफ करने का ब्रश हमारे दांतों की सफाई में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि, कई लोग इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसा करना गलत है। हर 3 महीने में अपने ब्रश को बदलें। पुराने ब्रश से दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं होती और बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं। नए ब्रश से दांतों की सफाई बेहतर होती है और मुंह की ताजगी बनी रहती है। इसलिए, नियमित रूप से अपने ब्रश को बदलें।
#2
रसोई में इस्तेमाल होने वाला स्पंज
रसोई में इस्तेमाल होने वाला स्पंज बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और इसमें कीटाणु पनपने लगते हैं। इस कारण इसे हर 2-4 सप्ताह में बदलना जरूरी है। पुराने स्पंज से बर्तन धोने से कीटाणु आपके बर्तनों पर चिपक सकते हैं और आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। नए स्पंज का इस्तेमाल करने से आपकी रसोई साफ और सुरक्षित रहती है। इसलिए, नियमित रूप से अपने स्पंज को बदलते रहें।
#3
शेविंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्लेड
शेविंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्लेड बहुत जल्दी खराब हो सकता है और इसकी धार कम हो जाती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने ब्लेड से शेविंग करने से त्वचा पर जलन, कट और संक्रमण हो सकते हैं। इसलिए, हर 5-7 बार इस्तेमाल के बाद अपने ब्लेड को बदलें, ताकि आपकी त्वचा सुरक्षित रहे और आपको सही शेविंग मिल सके। नए ब्लेड से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।
#4
मेकअप के ब्रश
मेकअप के ब्रश का इस्तेमाल करते समय यह बहुत जल्दी गंदा हो सकता है और इसमें कीटाणु पनप सकते हैं। पुराने या गंदे ब्रश से मेकअप करने पर मुंहासे, एलर्जी और त्वचा संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, हर 2-3 महीने में अपने मेकअप ब्रश को बदलें और उसे साफ भी करते रहें, ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ रहे। नए और साफ ब्रश से मेकअप करने पर आपकी त्वचा को बेहतर परिणाम मिलेंगे और संक्रमण का खतरा कम होगा।
#5
पानी पीने की बोतल
पानी पीने के लिए प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते समय यह बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं और इनमें कीटाणु पनप सकते हैं। पुरानी बोतल से पानी पीने से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि दस्त और उल्टी आदि। इसलिए, हर 6 महीने में अपनी पानी की बोतल को बदलें और उसे साफ भी करते रहें, ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे। नए और साफ बोतल से आपको सुरक्षित और स्वस्थ पानी मिलेगा।